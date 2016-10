Zurück zum alten Charme Der Umbau des Kulturpalasts in Dresden war heiß umstritten. Allmählich zeigt sich, wie er sein Gesicht wandelt: moderner und zugleich wieder näher am historischen Original.

Die markante Kranichdecke im einstigen Restaurant wird künftig den Lesesaal der Bibliothek schmücken. Der Boden wird mit rotem Teppich ausgelegt – so wie es ursprünglich war. © André Wirsig

Das hat es in Dresdens Geschichte noch nicht gegeben: Die Stadt investiert zeitgleich in zwei große Kultureinrichtungen. Ab Dezember laden die Staatsoperette Dresden und das Theater Junge Generation in ihre neuen Spielstätten im Kraftwerk Mitte ein. Ein Vierteljahr später spielt die Dresdner Philharmonie zum ersten Mal in ihrem neuen Konzertsaal im Kulturpalast.

Viele Jahre haben die Dresdner, die Politiker und die Fachleute um dieses 1969 eröffnete Kulturhaus gerungen. Selbst ein Abriss schien nicht ausgeschlossen. Seit 2012 ist das Haus geschlossen und wird nach strengen Maßstäben des Denkmalschutzes erneuert. So erhält der Kulturpalast seinen einstigen Charme zurück. Jahrzehntelang hatte ein Goldton das Haus geprägt. Nachdem die Gerüste abgebaut sind, fallen nun die transparenten Fensterscheiben auf.

Nicht nur der Umbau, sondern auch der Bau selbst war heiß umstritten. Nach dem Zweiten Weltkrieg sollte Dresden ein neues Antlitz erhalten. Zur Vollendung des Wiederaufbaus des Altmarkts hatte der damalige Dresdner Chefarchitekt Herbert Schneider 1953 ein monumentales, 124 Meter hohes Turmgebäude an der Nordseite des Platzes vorgestellt. Vorbild waren Bauten in Moskau und Warschau. Das Kulturhaus hätte nicht nur den Rathausturm, sondern auch alle anderen Türme überragt. Im Dezember 1959 wurde erneut ein Wettbewerb für das Kulturhaus ausgeschrieben. Es sollte eine „Höhendominante“ haben, wie Stadt- und SED-Leitung ausdrücklich vorgaben. Die Architekten lieferten bis zu 140 Meter hohe Turmbauten. Nur einer nicht – Leopold Wiel. Er präsentierte ein transparent wirkendes, relativ flaches Gebäude. Der Professor der Technischen Hochschule Dresden wurde deswegen seinerzeit schwer kritisiert.

Doch es kam alles anders. In den 1950er-Jahren gab es auch in Moskau ein Umdenken in der Architektur. Der bis dahin als schön empfundene „Zuckerbäckerstil“ war passé und „Industrialisierungsschub“ das neue Schlagwort. Im November 1961 hatte sich diese Erkenntnis auch in Dresden durchgesetzt. Die SED-Stadtleitung bat Wiel, seinen Entwurf zu überarbeiten. Mit der Umsetzung wurde schließlich der VEB Hochbauprojektierung Dresden mit den Architekten Wolfgang Hänsch und Herbert Löschau an der Spitze beauftragt. Bis zum Baubeginn erfuhr das Projekt noch zahlreiche Veränderungen, hauptsächlich aus finanziellen Gründen. Auf das einst geplante Planetarium unter der Dachkuppel wurde ebenso wie auf Zusatzbauten an der Schloßstraße verzichtet. Am Ende fiel auch ein Stockwerk weg. Damit konnte Wolfgang Hänsch aber wesentliche Abstriche an der Qualität und Ausstattung seines Mehrzwecksaals mit dem legendären Kippparkett verhindern. Im Oktober 1969 wurde der Kulturpalast nach 33 Monaten Bauzeit feierlich eröffnet. Er gilt als beispielhaftes Bauwerk der Moderne, seine hohe Qualität fand international Beachtung.

Schnell hatten die Dresdner und die Gäste aus dem Umland den Kulturpalast in ihr Herz geschlossen. Neben den Konzerten von Dresdner Philharmonie und Staatskapelle Dresden wurden beispielsweise „Rosen für unsere Frauen“, die Kinderrevue „Brückenmännchen“ und das Dixielandfestival zu Dauerbrennern.

Nach 1990 veränderten sich die Ansprüche. Die Musiker der Dresdner Philharmonie beklagten die mangelhafte Akustik im Saal. Die Staatskapelle entschied sich für die Semperoper als ihre Spielstätte. Hinzu kam, dass das Bauwerk verschlissen war und einer dringenden Sanierung bedurfte.

Am Kulturpalast scheiden sich die Geister. Es gab Stimmen, ihn ganz abzureißen. In den Augen mancher war es ein typischer Zeitzeuge der DDR-Geschichte. Mit dem Kulturpalast fühlen sich zugleich viele eng verbunden, schwärmen von glanzvollen Veranstaltungen. Er gehörte zu den wichtigsten Kultureinrichtungen in der DDR.

Der Umgang mit der Architektur der 1960er- und 1970er-Jahre ist generell schwierig, schätzt Sachsens Landeskonservatorin Rosemarie Pohlack ein. Bei der sogenannten Ost-Moderne komme jedoch noch eine Verbindung mit dem politischen Umbruch 1989/90 und der deutschen Wiedervereinigung hinzu. Mindestens eine Generation müsse vergehen, um den Wert eines Bauwerks wertschätzen zu können, sagt Pohlack. Anders als historische Burgen und Schlösser sind die modernen Bauten nicht für die Ewigkeit geschaffen. Nach 30 bis 50 Jahren bedürfen sie einer grundsätzlichen Sanierung – oft bleibt nur ein Neubau. Während alte Burgenmauern einen besonderen Charme ausstrahlen, wirken verschlissene Fassaden aus Stahl, Beton und Glas schnell unansehnlich. Häufig wurden Stoffe verbaut, die heute als gesundheitsgefährdend gelten. Der Brandschutz entspricht nicht mehr aktuellen Anforderungen, die Energiebilanz der Gebäude mit Metall-Glas-Vorhangfassaden ist oft schlecht. Dennoch dauerte es mehr als ein Jahrzehnt, bis sich der Stadtrat zur Sanierung und für den Einbau eines neuen Konzertsaals durchgerungen hat. Und selbst danach ebbten die Proteste gegen die Zerstörung des Mehrzwecksaals nicht ab.

Spätestens ab 2005 befassten sich die Denkmalpfleger mit dem Schutz des Bauwerks. Am Ende dauerte es noch drei Jahre, bis das Landesamt für Denkmalpflege Sachsen den Kulturpalast offiziell unter Denkmalschutz stellte. Das Gebäude ist mit seinem repräsentativen und zugleich auf Schlichtheit bedachten Charakter sowie seinen Aluminium-Glas-Fronten auf eingezogenem, roten Granitsockel ein bemerkenswertes Beispiel der gesamtdeutschen Architektur nach 1945, heißt es in der Begründung des sächsischen Landesamtes für Denkmalpflege. Wörtlich: „Der Kulturpalast besitzt mit seiner optisch hervorgehobenen Schaufront und dem zum Großteil noch erhaltenen Interieur aus der Entstehungszeit auch einen künstlerischen sowie kunsthistorischen Wert. Die in Glas aufgelösten Obergeschosse, die filigranen Stützen im Sockelbereich und das flache, überstehende Dach geben dem Gebäude aus der Fernsicht ein ästhetisch ansprechendes Erscheinungsbild.

Landeskonservatorin Professor Rosemarie Pohlack akzeptierte die Stadtratsbeschlüsse. Dennoch bedauert sie: „Es war ein stimmiges, gut funktionierendes Haus mit einer bestdurchdachten Nutzung. Der totale Umbau ist ohne Not erfolgt.“ Nun achteten die Denkmalpfleger von Stadt und Land darauf, dass möglichst viel vom einstigen Kulturpalast erhalten bleibt. Für den Umbau gründete die Stadt das Tochterunternehmen Kommunale Immobilien Dresden (KID). Deren Geschäftsführer Axel Walther und das beauftragte Architekturbüro Gerkan Marg und Partner (gmp) überprüften vor der Sanierung, was erhalten werden kann und muss.

Auch wenn der Dresdner Kulturpalast alles andere als ein Protz-Bau ist, zeichnet er sich doch durch die Verwendung von sehr wertvollen Materialien wie Marmor, Granit und Edelhölzern sowie bedeutenden Kunstwerken aus. Im großen Mehrzwecksaal waren Palisander, Makassar und Teakholz sowie Eichenparkett verarbeitet. Die Eingangsfoyers und die an Schmetterlingsflügel erinnernden seitlichen Treppenhäuser sind mit Lausitzer Granit ausgelegt. Im zentralen Foyer waren Stützen und Wandscheiben mit Marmorplatten ausgestattet. Die Handläufe der Treppengeländer im Haus und Banderolen an Säulen sind aus wertvollem Makassar-Furnier. Die Wände und Decken der einstigen Studiobühne waren ebenfalls aufwendig mit Holz verkleidet. Markant sind die fünf mit Bronzereliefs gestalteten Eingangstüren.

Zu den Besonderheiten gehört die sogenannte Kranichdecke. Sie befand sich im Restaurant. Die an die Vögel erinnernden Teile finden künftig im Lesesaal der Bibliothek Verwendung. Liebe zum Detail zeigt sich selbst bei Kleinigkeiten wie den Standaschenbechern. Diese hatte der Künstler Heinz Zimmermann extra für den Kulturpalast gestaltet. Allerdings finden sie im Nichtraucherhaus keinen Einsatz.

Im ersten Obergeschoss befindet sich das Wandfries „Unser sozialistisches Leben“, gestaltet von Heinz Drache und Walter Rehn. Heiß umstritten war das 30 Meter lange Wandbild „Der Weg der roten Fahne“. Es war bereits sieben Jahre vor dem Kulturpalast in die Denkmalliste aufgenommen worden. Mit dem damals vorgeschlagenen Umbau drohte es zu verschwinden. Seit Kurzem ist nun das Wandbild wieder ohne Schutzvorhang zu sehen. Seine 466 Platten gereinigt und lockere Teile befestigt.

Wertvoll sind die Bronzetüren. Sie werden nach aufwendiger Restaurierung wieder eingebaut. Zuvor haben Spezialisten der Firma Fuchs + Girke die 50 einzelnen Reliefplatten von Verkrustungen befreit und mit einer neuen Wachsschicht überzogen. Das Kunstwerk, das die Geschichte der Stadt erzählt, schuf der Dresdner Bildhauer Gerd Jaeger. Er entschied sich damals für eine chronologische Reihenfolge. Das sahen die Verantwortlichen in der Dresdner Stadtverwaltung aber anders: So wurde 1969 die sogenannte Nachkriegstür als Hauptpforte in der Mitte des Türenensembles angeordnet. Nach langer Diskussion entschieden Bauherren und Denkmalpfleger: Die restaurierten Türen werden wieder so eingebaut wie 1969.

Den meisten Dresdnern sind die bedampften Thermoscheiben, die den Kulturpalast in einem warmen Goldton erscheinen ließen, in Erinnerung. Diese wurden erst 1986 eingebaut, um zu verhindern, dass zu viel Sonnenlicht und Wärme in die nicht klimatisierten Foyers dringen konnte. Die bedampften Scheiben mit der Handelsbezeichnung Theraflex-Gold waren eine Entwicklung des Dresdner Ardenne-Instituts im Auftrag des VEB Flachglaskombinat Torgau. Zuvor wurden die bedampften Scheiben, beispielsweise auch für den Palast der Republik in Berlin und den Berliner Fernsehturm, von der belgischen Firma Glaverbel gekauft. Dort verwendete man Gold als optische Funktionsschicht, ein Edelmetall, das in der DDR für solche Zwecke nicht zur Verfügung stand. Deshalb entwickelte das Ardenne-Institut kupferbasierte Scheiben. Diese funktionieren noch heute in vielen Städten einwandfrei. Beim Kulturpalast wurden aber offensichtlich Einbaufehler gemacht, die Scheiben hatten Risse und hätten in jedem Fall ausgetauscht werden müssen. Nun sind wieder transparente Scheiben eingebaut.

Auch beim Teppichboden heißt es: Zurück zum Ursprung. War er vor dem Umbau blau, so wird jetzt wieder ein Rotton verwendet. In den Foyers gibt es Decken, die aus 60 mal 60 Zentimeter großen Gipsplatten mit kleinen Quadraten bestanden. Als Ausdruck für den Zeitgeist sollte diese Deckengestaltung unbedingt erhalten bleiben. Doch das spröde Material dachte gar nicht daran, es zerbrach. Alle Versuche, die Platten nachzugestalten, brachten nicht das gewünschte Ergebnis.

Doch der Zufall kam zur Hilfe. Der Oberbauleiter Torsten Horst von der Lindner AG hatte zu DDR-Zeiten selbst als Stuckateur gearbeitet. Nun rief er seine früheren Kollegen an, nur helfen konnte von ihnen keiner. Dann saß er wegen eines anderen Bauprojekts in einem Potsdamer Café mit dem Chef des Stuckhauses Scherf & Ritter aus Waldenburg zusammen. Überraschend hatte Stefan Scherf noch Originalformen dieser Decke in seiner Garage.

Viele Monate rangen Denkmalschützer und Bauleute um die Gestaltung der Treppengeländer. Sorgsam waren Stufen und Geländer im Foyer und den seitlichen Schmetterlingstreppenhäusern mit Holz vor Beschädigungen beim Bau geschützt. Aber bei der Prüfung des Bauantrags stellte sich heraus, dass der Abstand zwischen den Streben 14 Zentimeter beträgt. Nach dem aktuellen Baurecht sind aber nur zwölf Zentimeter gestattet. Nach vier Modellversuchen wurde entschieden: Die Geländer bleiben erhalten, bekommen aber eine Wand aus Spezialglas dahinter.

Ursprünglich sollte der umgebaute Kulturpalast keine eigene Gaststätte mehr erhalten. Doch im Laufe der Bauphase wurde der Wunsch nach einem Restaurant immer lauter. Noch wird ein Betreiber für die rund 300 Quadratmeter große Kulti-Kneipe mit etwa hundert Plätzen an der Schloßstraße gesucht. Für die Fläche an der Galeriestraße, wo vor Sanierungsbeginn das Besucherzentrum der Frauenkirche untergebracht war, interessiert sich ein Bündnis aus Architekten der TU Dresden, der Hochschule für Technik und Wirtschaft sowie aus Vereinen, die hier ein Zentrum für Baukultur einrichten wollen. Vielleicht werden sie in ein paar Jahren zu dem Ergebnis kommen: Der Dresdner Kulturpalast hat mit dem Umbau eine neue Zukunft bekommen – und seinen Charme behalten.

