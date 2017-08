Zurück zu Hause Das Kinder- und Jugendhaus Sonneninsel ist nach der Sanierung wieder offen. Jetzt gibt es endlich mehr Platz.

Endlich zu Hause: Die Erzieherinnen Johanna Ihlau (r.) und Anja Damme richten ein Zimmer in der Wohngruppe ein, in dem dieses Wochenende wieder Kinder einziehen. © Daniel Förster

Nicht jedes Kind hat eine Mutter oder einen Vater, die abends am Bett sitzen, eine Gute-Nacht-Geschichte vorlesen und liebevoll einen Kuss auf die Stirn geben, um böse Träume zu vertreiben.

Für diese benachteiligten Mädchen und Jungen gibt es Heime. Das Kinder- und Jugendhaus Sonneninsel auf dem Sonnenstein, in der Trägerschaft des Arbeiter-Samariter-Bundes, Ortsverband Königstein/Pirna (ASB) ist eins davon.

Das große Gebäude am Varkausring wurde in den vergangenen elf Monaten komplett saniert und modernisiert. Am Freitag fand die offizielle Wiedereröffnung statt. Während es vor der Sanierung nur bis zu zwölf Plätze gab, können jetzt 26 Kinder im Alter von null bis 18 Jahren betreut werden. Neun Plätze davon sind für Inobhutnahmen vorgesehen. In dem Haus wohnen künftig deutsche Kinder sowie unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.

Eines ist jetzt schon sicher: Die Jungen und Mädchen werden sich hier wohlfühlen. Die vier Wohngruppen haben jeweils eine eigene Küche, zwei Bäder, Schlafzimmer und einen gemütlichen Gemeinschaftsraum. Sämtliche Räume sind hell und freundlich eingerichtet. Zwei Wohngruppen haben direkten Zugang zum großen Außengelände, auf dem schon zahlreiche Spielgeräte stehen. Im Keller können die Kinder und Jugendlichen in dem Sportraum toben oder sich etwas stiller im Kreativraum beschäftigen.

Da es eine Kernsanierung war, spricht ASB-Geschäftsführerin Alies Domaschke auch von einem Kraftakt. Sie macht sich nichts vor. „Ein Heim kann keine Familie ersetzen, aber wir wollen den Kindern und Jugendlichen hier ein familienähnliches Zuhause schaffen“, erklärt Domaschke. Auch die Mitarbeiter sind begeistert. „Das Haus ist wunderschön geworden. Ich sage immer, ich komme von Zuhause und fahre hier ins Zuhause“, sagt Erzieherin Katja Jubt, die gerade noch einmal die hübsch bezogene Kinderbettdecke zurechtzupft und dann eine kleinen brauen Teddybären mit großen schwarzen Knopfaugen darauf legt.

Während der Bauphase sind die Kinder interimsmäßig in Räumen der Wohnungsgesellschaft Pirna (WGP) auf dem Sonnenstein betreut worden. Sie ziehen nächste Woche in ihr altes und neues Domizil zurück. Domaschke geht davon aus, dass bis zum Jahresende sämtliche 26 Plätze im Heim besetzt sind.

Die Sanierung kostete 1,5 Millionen Euro. Davon haben der Landkreis und das Land Sachsen 1,1 Millionen Euro Fördergelder dazugegeben. Den Rest musste der ASB aus eigenen Mitteln aufbringen, konnte dabei aber auch die großzügige Unterstützung von Sponsoren zurückgreifen.

