Zurück zu den Wurzeln des Klosters

Ilona Ramisch aus Waldheim informiert Besucher des Klosters Buch schon länger über Gesundheitsthemen. Ab diesem Jahr können Interessierte mitbacken und probieren. Nur zuzuhören und Erfahrungen auszutauschen, ist den Gästen zu wenig geworden. © André Braun

Am 17. August jährt sich der Tag zum 825. Mal. An jenem Sommertag im Jahr 1192 sind Mönche aus Sittichenbach in Buch angekommen und haben das Tochterkloster bezogen. An dieses Jubiläum denken die Mitstreiter des Fördervereins Kloster Buch in diesem Jahr genauso wie an die Vereinsgründung, die im Vergleich zum Erstbezug erst kurz zurückliegt, genau 20 Jahre. Das wird 2017 mit verschiedenen Aktionen begangen. Es soll mehr thematische Sonderführungen geben.

Aber auch weniger offensichtlich erinnern die Förderer an Traditionen der Zisterzienser. Die lebten in und mit der Natur, nutzten deren Gaben. Daher werden im Kloster Buch die Arznei- und Krautgärten der Mönche weitergepflegt, und es gibt zwei Frauen, die sich auf Kräuter und Gesundheit verstehen. Das sind Kräuterfachfrau Undine Myja aus Ostrau und Gesundheitsberaterin Ilona Ramisch aus Waldheim. Beide geben ihr Wissen an die Besucher des Klosters weiter. Ilona Ramisch baut ihr Angebot in den nächsten Monaten noch aus.

Fit wie ein Truthahn

Von den bekannten Vorträgen möchte sie ein wenig abkommen und stattdessen mehr Praktisches anbieten. Dafür wiederum ist das sogenannte Kinderhaus wie geschaffen. Dort gibt es noch eine kleine Küche, die zum Brotbacken oder Salatschnippeln inklusive Verkosten wie geschaffen scheint. Im Vergleich zu Märkten und Festen mit Tausenden Besuchern ist der Zuhörerkreis vor Ilona Ramisch übersichtlich. An einem noch warmen Abend im vergangenen Spätherbst sind es gerade mal fünf Frauen. Doch die sitzen meist nicht das erste Mal in den alten Holzschulbänken.

Das Veranstaltungsjahr 2017 (Auswahl) zurück 1 von 11 weiter Vorträge gestaltet Gesundheitsberaterin Ilona Ramisch am 26. April zum Thema echte Vollkornbrote backen, am 21. Juni über Rohkostsalate und Salatsoßen, am 27. September gibt’s einen Brötchenbackkurs und Tipps für süße Aufstriche. Am 8.November steht die vollwertige Weihnachtsbäckerei im Mittelpunkt (alle Termine mit Zubereitung und Verkostung). Kräuterstunden und -wanderungen gestaltet Kräuterfachfrau Undine Myja ab März bis September. Sie lädt zum Osterbasteln und Kräuterbuschenbinden ein. Bauernmärkte veranstaltet der Förderverein von März bis Dezember am zweiten Sonnabend im Monat von 9 bis 15 Uhr. Lesungen gestalten Astrid Lohse (Geheimnisse aus dem Land des roten Porphyrs) und Reiner Herrig zu Kohlhase. Kreativtage, an denen die Besucher selbst werkeln können, gibt es von Mai bis Juli am ersten Sonntag im Monat. Zu Ostern und St. Martin sind ein Brunch und wegen der Nachfrage sechs Termine für ein Martinsgansessen geplant. Konzerte geben das Leipziger Ärzteorchester am 2. April (Benefiz fürs Kloster) und Gregorianika am 16. September. Die schottisch-irischen Erlebnistage stehen am 15. und 16. Juni im Kalender. Kloster- und Erntedankfest wird am 9. und 10. September gefeiert. Alle Termine und Veranstaltungen unter www.klosterbuch.de/veranstaltungen Anfragen und Reservierungen unter KlosterBuch@t-online.de

Silke Hornung hört sich die Tipps der Waldheimerin gern an. Dafür nimmt sie auch einen längeren Anfahrtsweg in Kauf. Die junge Mutter wohnt mit ihrer Familie in Dahlen und hat unter anderem den von Ilona Ramisch empfohlenen Frischkornbrei zu ihrem täglichen Frühstücksritual gemacht. „Wir essen und leben bewusster“, findet Silke Hornung. Ihr und ihrer Familie bekomme das gut. Als Verzicht empfinde sie den Wandel in ihrer Ernährung nicht. Im Gegenteil: „Ich finde, auf unserem Tisch ist es bunter geworden.“ Im Laufe des Abends gibt Silke Hornung selbst Tipps, welches Salz sie wo günstig entdeckt hat.

Am Ende sind die Frauen vollgepackt mit Informationen über Lebensmittel von A wie Amarant bis Z wie Zucker. Ilona Ramisch, die von Hause aus Medizinpädagogin ist, ist mit Mythen und Forschungsergebnissen nicht gerade zimperlich umgegangen. Sie zeigt sich davon überzeugt, dass bei manchen Grenzwerten nur einer gewinnt – die Pharmaindustrie. Sie rät Zweiflern, sich zu informieren und sie will niemanden von irgendetwas überzeugen. „Ich kann und möchte nur meine Erfahrungen weitergeben und berichte davon, was mir und meiner Familie gut tut“, so die Gesundheitsberaterin.

Den meisten Zuhörern sind viele von Ilona Ramisch Tipps nicht unbedingt neu: Diäten machen dick oder nicht bei der Ernährung sparen. Vollwert und Abwechslung sind wichtig. „Alles andere bringt sie nur zum Arzt oder ins Krankenhaus.“ Und Ilona Ramisch schafft es bei fast allen, das eigene Verhalten zu reflektieren: Wie viele Zusätze oder Zucker stecken in den Lebensmitteln, die jeder jeden Tag isst? Weißzucker hat Familie Ramisch vor acht Jahren schon aus ihrem Haus verbannt. Wenn, dann süßt die Gesundheitsberaterin mit Honig. Auch bei ihr gibt es morgens Frischkornbrei. „Hast du Körner in der Blutbahn, bist du fit wie ein Truthahn“, zitiert die Waldheimerin. Alle Zuhörer finden in gut zwei Stunden etwas, das sie selbst beherzigen oder zumindest überdenken wollen.

Und so nimmt jeder der Gäste etwas aus dem Kloster Buch mit: Informationen, Erinnerungen an ein schönes (Familien-)Fest oder einen vollen Einkaufskorb nach einem Bauernmarkt. Insgesamt zählten die Mitglieder des Fördervereins 2016 wieder um die 40 000 Besucher. Genau können sie es nicht sagen, da bei Bauernmärkten kein Eintritt verlangt wird. Daran wollen sie 2017 anknüpfen. Der Veranstaltungskalender ist so gut gefüllt, wie es das Personalbudget hergibt. Freuen können sich die Gäste auf Bewährtes wie das Klosterfest, den Erlebnistag mit dem Miskus oder Konzerte. Tickets dafür gibt es ab April, wenn das Kloster wieder täglich besetzt ist oder vorher zu Veranstaltungen wie dem Kunsthandwerkermarkt am 19. Februar. An diesem Tag bietet Thomas Schmidt als Vereinsmitglied eine Sonderführung zu neuen Forschungserkenntnissen an.

„Saisonstart ist Anfang April“, sagt Sabine Patzelt. Sie freut sich, dass es wieder Führungen zur Turmuhr geben kann. Gotthard Pönitz aus Brösen hat dieses Ehrenamt aus gesundheitlichen Gründen abgegeben. Bert Meister übernimmt.

