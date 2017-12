Zurück zu den Wurzeln In die „Christmas City“ wird am ersten Weihnachtsfeiertag zum Wiedersehensfest nach Weißwasser geladen.

Sebastian Krüger vom Verein der mobilen Jugendarbeit und Soziokultur bereitet mit vielen Freiwilligen und Ehrenämtlern „Christmas City“ vor. © Joachim Rehle

Am ersten Weihnachtsfeiertag soll es in Weißwasser ein großes Wiedersehensfest geben. Das jedenfalls wünscht sich der Verein „Mobile Jugendarbeit und Soziokultur“. Zwar ist im vergangenen Jahr „Crossing Christmas“ offiziell „beerdigt“ worden, das bedeutet aber nicht, dass es für Heimkehrer, Besucher und Weißwasseraner keine Möglichkeit gibt, sich bei Live-Musik, DJ-Mukke oder einem Mixgetränk zu treffen. „Christmas City“ öffnet nämlich in der Weißwasseraner Telux am Montag, dem ersten Weihnachtsfeiertag, seine Pforten. Und für die Macher und Organisatoren – sicher auch für die Mehrheit der Gäste– wird dabei ein Gefühl von „zurück zu den Wurzeln“ mitschwingen. Denn einerseits hatte bereits vor mehreren Jahren „Crossing Christmas“ in den ehrwürdigen Hallen der Hafenwerkstatt in der Telux seinen Platz gefunden. „Wir haben mit die schönsten Erinnerungen an diese Location“, räumt Sebastian Krüger ein. Andererseits, so erklärt Timo Schutza vom Verein, „sind wir mit unserer generationsübergreifenden Veranstaltung nun sesshaft geworden“.

Man lege jedoch Wert darauf, dass den Gästen kein weiteres „Crossing Christmas“ geboten wird. Vielmehr soll es kleiner und auch ein bisschen feiner zugehen – die Atmosphäre wie in einer kleinen Stadt anmuten. „Wir haben uns außerdem bemüht, viele Kritiken und Anregungen, die wir in den vergangenen Jahren zu Crossing Christmas erhalten haben, in das neue Veranstaltungsformat einzuarbeiten“, sagt Sebastian Krüger. Dazu zählt beispielsweise, dass nicht verbrauchte Getränkekarten vor dem Verlassen der Veranstaltung ausgezahlt werden. Zudem sei ein separater Stand eingerichtet worden. Schon seit einigen Jahren hatten Besucher immer wieder bemängelt, dass sie Getränkekarten gekauft hatten, diese sich allerdings nicht mehr auszahlen lassen konnten, wenn sie nicht verbraucht wurden.

Darüber hinaus verteilen sich die drei Floors auf zwei Gebäude: in der Hafenwerkstatt und der ehemaligen Philips-Halle auf dem Teluxgelände– „und es gibt jeweils eine Garderobe für die Gäste“, erklärt Sebastian Krüger. So könnten sich die Besucher bereits im Vorhinein überlegen, wo sie sich in der „Weihnachtsstadt“ aufhalten wollen. „Natürlich ist aber ein Wechsel in die beiden Gebäude jederzeit möglich.“

Im Flachbau, in der alten Hafenwerkstatt gegenüber der in diesem Jahr neueröffneten „Hafenstube“ des Soziokulturellen Zentrums wird die Chemnitzer Band „Atlas Ahead“ ihren Funky-Motown-Sound zum Besten geben. Nach ihrem Auftritt soll sich der Floor in ein von DJs performtes, waberndes Domizil für Fans von rhythmisch-elektronischer Musik verwandeln. Dabei soll der Einfluss der 80er und 90er Jahre nicht zu kurz kommen, versprechen die Veranstalter. „Wir sind sehr gespannt, was die Gäste generell zu der von uns in Szene gesetzten ehemaligen Industrie-Anlage sagen“, zeigt sich Sebastian Krüger gespannt. Seit mehreren Tagen nämlich schon wird fleißig hinter den Kulissen der Hafenwerkstatt gebaut, gebohrt und gehämmert.

Speziell auf Lichteffekte soll es in der Telux ankommen. Denn im Außenbereich – zwischen den beiden Veranstaltungshallen – soll sich den Besuchern ein kleiner Markt in der „Christmas City“ eröffnen – mit Glühwein und Fritz-Curry – „der auch zu netten Schwatzrunden einladen soll“, so Sebastian Krüger. Gleichzeitig werden die Essen und Gebäude mit Scheinwerfern in Szene gesetzt.

In der ehemaligen Philipshalle wird es für Schlager und Disco-Fans ordentlich „Glitzerkugel- und Drehmusik“ auf die Ohren geben. Dafür, so Sebastian Krüger weiter, wird ein finnischer DJ sorgen. In der Halle befindet sich auch eine zweite Garderobe. Weißwassers Oberbürgermeister Torsten Pötzsch (Klartext), der in den vergangenen Jahren als „DJ OB“ Platten aufgelegt hat, wird in diesem Jahr als „rasender Reporter“ Fotos in der Weihnachtsstadt machen, kündigt Sebastian Krüger an.

Er weist zudem darauf hin, dass es „nur eine begrenzte Anzahl an Parkmöglichkeiten für das eigene Auto gibt“. Es könne einerseits im Innenhof der Telux, aber auch am Ende der Straße der Einheit in Richtung Braunsteich vor dem Telux-Werk-II, wo sich die Ausbildungsgesellschaft Rodig befindet, geparkt werden. „Besser ist natürlich, wenn unsere Gäste zu Fuß kommen“, wünscht sich Sebastian Krüger. Auch werden mehrere Taxis die Besucher von A nach B bringen können. Übrigens: Dass die Eintrittspreise in diesem Jahr etwas angehoben werden mussten, „spiegelt die musikalische Angebotsvielfalt und die entstehenden Kosten für die Veranstaltung wider“, erklärt Timo Schutza. Auch wenn „Christmas City“ etwas kleiner als die Vorjahresveranstaltungen sein wird, blieben die entstehenden Kosten unverändert.

Generell sei der Verein mit dem neuen Domizil in der Telux sehr zufrieden. „Für mich ist entscheidend, dass wir hier alle Generationen in der Stadt und dem Umland ansprechen können“, erklärt Timo Schutza. Zuletzt habe beim Seitenquiz, was am Samstag zum letzten Mal in diesem Jahr stattfindet, eine 94-Jährige neben einem 20-Jährigen gesessen. „Was will man mehr“, sagt Timo Schutza zum Schluss.

