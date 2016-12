Zurück von der Kur Die fußlahmen Herrschaften stehen wieder wie eine Eins. Das werden sie ab Donnerstag beweisen.

Glücklich: Carolin Krupp, Marcel Reuter und Lisa Schielke (v.l.) mit den genesenen Patienten. © TIB

Sie sind wieder gesund in Altenberg angekommen: Jesus, Maria und Josef sowie die Heiligen Drei Könige bereiten sich auf ihren verspäteten Einsatz auf der Pyramide vorm Bahnhof vor. Wie zu hören ist, soll dem weihnachtlichen Sextett die Kur sehr gutgetan haben. Kurz vorm Start in den Advent waren sie schwach geworden und mussten wegen Fußfäule zu einem Spezialisten nach Neuhausen eingeliefert werden. Dort wurden sie erfolgreich therapiert. Neben der Fußbehandlung erhielten alle sechs ein Facelifting. Bis Mittwoch befanden sie sich noch in Quarantäne im Tourist-Info-Büro, ehe sie ab 8. Dezember wieder eine gute Figur abgeben werden. (SZ/ks)

