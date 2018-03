Zurück in der Erfolgspur

Mit einem 28:21-Sieg gegen den LHV Hoyerswerda hat die A-Jugend der HSG Neudorf/Döbeln nach mehreren Niederlagen in die Erfolgsspur zurückgefunden.

In einem sehr guten Spiel, das die Gastgeber mit zahlreichen B-Jugend-Akteuren bestritten, lagen die Neudorf/Döbelner in der WM-Sporthalle Riesa gegen den Tabellenfünften von Anbeginn in Führung. Die Truppe präsentierte sich im Gegensatz zur Vorwoche als geschlossenes Team und im Tor zog ein überragender Clemens Eichler den Lausitzern immer wieder den Zahn. Zudem stimmte vorn die Wurfausbeute, fanden die Hoyerswerdaer Torhüter keine Einstellung gegen die präzisen Versuche der Mittelsachsen. So erhöhte sich der Vorsprung der HSG-Jungs bis zur Pause auf 15:10. Im zweiten Abschnitt traten die Schützlinge von Sven Kretzschmar weiterhin konsequent auf. Der von ihm befürchtete Einbruch blieb aus und am Ende stand ein hochverdienter Sieg zu Buche. „Alle sind selbstbewusst auftreten, haben Verantwortung übernommen und sich ein Lob verdient“, so Kretzschmar. (DA/dwe)

