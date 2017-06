Zurück in Riesa Die deutsch-französische Radtour hat es geschafft: Sie ist zu ihrem Startpunkt zurückgekehrt – nach 700 Kilometern.

Geschafft: Nach 700 Kilometern sind die deutschen und französischen Radler wieder in Riesa angekommen. In Erinnerung bleiben ihnen vor allem die Anstiege zum Brocken und zum Kyffhäuser.



Was will man als Erstes, wenn man gerade von einer sechstägigen Radtour zurückkommt? „Eine Dusche“, sagt Sebastian Voigt. „Und natürlich die Familie begrüßen“, so der Riesaer, der am Freitag gegen 16 Uhr in seiner Heimatstadt wieder eingetroffen ist. Die letzte Etappe der deutsch-französischen Radtour brachte eine halbstündige Zwangspause mit sich: Weil der Regen zu stark war, stellten sich die Teilnehmer am Leipziger Völkerschlachtdenkmal unter. „In Oschatz hat es dann noch mal ein bisschen getröpfelt – aber sonst hätte das Wetter auf Tour nicht besser sein können“, sagt der 34-Jährige.

Auf den letzten 130 Kilometern gab es auch keine weiteren Pannen oder Verletzungen. Für den Abend stand dann ein geselliges Beisammensein im Restaurant „Kreta“ im Rathaus an. Ohne großes Programm, erzählt Susanne Voigt, Chefin des Vereins „Riesa und die Welt“. Dort ließ man die Tour noch einmal Revue passieren – und warf schon mal einen Blick voraus: 2019 steht eigentlich die nächste Partnerschafts-Radtour an. Für diese wären dann die Macher aus Aulla verantwortlich, der italienischen Partnerstadt von Villerupt. Der 11 000-Einwohner-Ort liegt in der Toskana, 80 Kilometer nördlich von Pisa. Einige Riesaer kennen die bergige Region bereits: Gab es dort doch 2005 schon eine gemeinsame Radtour von Italien nach Villerupt. Noch offen ist allerdings, ob die Organisation in zwei Jahren auch klappen wird.

Weil zwei Jahre danach die Franzosen dran sind, müssen sich die Riesaer erst für die Tournee in sechs Jahren einen Kopf machen. „Ich fände es schön, wenn wir von Riesa aus wieder mal nach Villerupt fahren könnten – oder nach Aulla“, sagt Susanne Voigt. Die Tour Frankreich-Deutschland gab es zwar schon mal – aber man könne ja die Strecke variieren. Und außerdem gehören mittlerweile auch eine ganze Reihe neuer Radler zum Team.

Beim Abschluss der diesjährigen Tour im Rathauskeller war allerdings auch ein Mann der ersten Stunde dabei, der aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr mit auf Tour geht: „Das haben sich die Franzosen extra gewünscht“, sagt Susanne Voigt. Über die Jahre seien zwischen den Teilnehmern der Städtepartnerschafts-Tour echte Freundschaften entstanden.

Während die Riesaer dann zum ersten Mal seit einer Woche wieder in ihren eigenen Betten übernachten konnten, bezogen die Franzosen schon traditionell das Riesaer Bootshaus. Die Unterkunft bezahlt für sie der Verein „Riesa und die Welt“. Nach dem Frühstück am Sonnabend starten die Männer aus Villerupt dann wieder Richtung Heimat – allerdings nicht per Rad: Alle sechs Rennräder werden hinten in einem Kleinbus verstaut. Die Radler machen es sich vorn bequem – und genießen es wohl, die Landschaft von ganz allein an sich vorbeiziehen zu sehen.

