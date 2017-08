Zurück in die Zukunft Bautzen diskutiert über neue Wege übers Spreetal. Auf einer Postkarte von 1900 ist die Vision schon Wirklichkeit – inklusive Seilbahn zur Ortenburg.

Ein Hotel, eine Seilbahn über das Spreetal und einen Bahntunnel durch den Burgberg – so stellte sich ein Ansichtskarten-Gestalter um 1900 die Ortenburg in der Zukunft vor. © Quelle: Sammlung Rolf Schulze

Eine Gondel schwebt hoch über dem Spreetal. Aus dem Berg kommt eine Dampflok und hält an der Station Schloss Ortenburg. Vor dem pompösen Hotel fahren zwei Automobile vor. Vielleicht sind sie auf dem Weg zur Auto-Rennbahn auf dem Protschenberg. „Schloss Ortenburg in der Zukunft“ steht über der Postkarte, auf der diese Szenen festgehalten sind. Die Karte stammt aus der Zeit um 1900. Der Sammler Rolf Schulze aus Niederkaina hat sie herausgesucht – passend zur aktuellen Debatte über eine neue Fußgängerbrücke zur Ortenburg. Am Mittwoch wurde das Projekt im Stadtrat vorgestellt.

So wie heute haben scheinbar auch damals einige Bautzener davon geträumt, das Spreetal auf ganz neuen Wegen zu überqueren. Aber gab es wirklich Pläne, den Burgberg zu untertunneln oder eine Schwebebahn über das Spreetal zu bauen?

Das Kommunikationsmittel Nummer 1

Die Archive der Stadt schweigen zu diesem Thema. Aufklärung verspricht hingegen ein Blick in die Geschichte der Ansichtskarten. Diese beginnt in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit Heinrich von Stephan. Der geheime Postrat kommt als Erster auf die Idee, Mitteilungen auf Karton zu verschicken – und wird dafür belächelt. Doch nach anfänglicher Skepsis avanciert die neue „Correspondenzkarte“ rasch zum Kommunikationsmittel Nummer 1.

Bis zu siebenmal klingelt der Postbote täglich an der Tür, um aktuelle Botschaften zu überbringen. Die schriftliche Mitteilung ist im Schnitt nur zwei Stunden unterwegs. Die Postkarte ist sozusagen die SMS des 19. Jahrhunderts. Allein in der ersten Augustwoche des Jahres 1900 werden in Deutschland zehn Millionen Ansichtskarten versandt. Doch der Beginn des neuen Jahrhunderts bringt nicht nur säckeweise Post. Das Zeitalter der Technik bricht an, Autos erobern den Straßenverkehr, Zeppeline und Flugzeuge streifen über den Himmel und beflügeln die Fantasie der Menschen. Zukunftsträume sind in.

Technische Visionen beliebt

Auf zahlreichen Ansichtskarten dieser Zeit finden Flugobjekte und andere technische Visionen ihren Platz. Bei den Käufern sind die Karten beliebt, als Alternative zu den gängigen Sehenswürdigkeiten. Die Postkarten-Verlage bedienen diesen Trend. Oft arbeiten sie mit Fotografen und Schreibwaren-Handlungen vor Ort zusammen. Sie lassen sich Stadtansichten schicken und ergänzen diese mit den immer selben Staffagefiguren. Lokale Geschäftspartner verkaufen die billig produzierte Massenware. So sind die Seilbahn, der Bahntunnel und das mondäne Hotel nicht nur auf Bautzener Postkarten zu sehen. Dieselben Versatzstücke findet man auf Ansichten aus Leipzig oder vom Bodensee.

Doch nicht immer zeigen die Karten reine Hirngespinste. Ein Beispiel ist die Postkartenserie „Bautzen in Zukunft“ aus dem Verlag Deubner und Scholze. Die Lithographische Kunstanstalt in der Wilthener Straße in Bautzen zählt nach 1900 zu den wichtigsten deutschen Ansichtskarten-Herstellern. Ihre kleinen Kunstwerke zeigen zum Beispiel eine Brücke über die Spree – die heutige Friedensbrücke – oder den Durchbruch für die heutige Marx-Straße. Beide Vorhaben wurden später tatsächlich verwirklicht. Die Postkarten waren ein Weg, den Einwohnern von Bautzen diese Ideen nahezubringen. Schließlich wurde damals über Veränderungen im Stadtbild genauso debattiert wie heute.

