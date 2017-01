Gut zu wissen Zurück in die Berufstätigkeit Mit zwei Programmen bringt das Jobcenter derzeit Langzeitarbeitslose zurück auf den Arbeitsmarkt.

Vor zwei Jahren hat das Jobcenter zwei Programme gestartet, die Arbeitslosen zurück in den Job helfen sollen. Die Bilanz kann sich sehen lassen. © André Braun

Wer mehr als zwei Jahre ohne Unterbrechung nicht arbeiten war, gilt als langzeitarbeitslos. Oft fällt es diesen Männern und Frauen schwer, wieder zurück in den Beruf zu finden. Erst recht, wenn sie keinen Berufsabschluss haben. Wer dazu noch über 35 Jahre alt ist, hat es nicht leichter. Genau an diese Personen richtet sich ein ESF-Programm, mit dessen Hilfe die Zahl der Langzeitarbeitslosen bis Juni 2017 reduziert werden soll. Und immerhin: Bis Ende 2016 haben laut Jobcenter mit dem Programm schon 98 Personen einen neuen Job gefunden, darunter fünf Personen mit Migrationshintergrund. Ziel bis Juni 2017: die Vermittlung von 120 Personen.

Insgesamt 4,7 Millionen Euro werden in das Projekt gesteckt. Unterstützung erhalten damit auch die Arbeitgeber bei den Lohnzahlungen. Bis zu 75 Prozent des Gehaltes bekommen die Chefs, wenn sie einem Langzeitarbeitslosen eine Chance geben. Voraussetzung: Ein Arbeitsvertrag über mindestens zwei Jahre.

Zueinander finden die Menschen ohne Beschäftigung und die Arbeitgeber durch die Betriebsakquisiteure. Diese sprechen zunächst mit dem Arbeitslosen über dessen Stärken und suchen dann gezielt nach passenden Firmen. Doch auch nach der Einstellung bleiben sie Ansprechpartner für die Chefs sowie für die Mitarbeiter.

Neben dem ESF-Programm ist Ende 2015 ein weiteres Programm zur Sozialen Teilhabe am Arbeitsmarkt gestartet. Dieses richtet sich vorwiegend an Menschen, die so gut wie nichts mehr mit dem Berufsleben zu tun, die keine Aussicht auf eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt mehr haben. Aber auch Hartz-IV-Empfänger mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen oder die in einer Bedarfsgemeinschaft mit Kindern zusammen leben, können von diesem Programm profitieren. Ziel ist es, bis 2018 über 220 Arbeitsplätze zu vermitteln. Knapp 9,7 Millionen Euro stehen dafür bundesweit zur Verfügung.

Auch dieses Programm ist erfolgreich angelaufen. Bis Ende des vergangenen Jahres sind bereits 196 Männer und Frauen in den Arbeitsmarkt integriert worden, so Annett Voigtländer vom Jobcenter. Auffällig ist, dass vor allem viele gemeinnützige und öffentliche Träger in Mittelsachsen sich beteiligt haben. „Trotz der aufwendigen Antrags- und Abrechnungsverfahren“, so Annett Voigtländer. Das Programm ermöglicht den Wiedereinsteigern eine schrittweise Annäherung an den Arbeitsmarkt. So können sie mit 15 Stunden in der Woche beginnen und ihre Arbeitszeit bis auf 30 Stunden erhöhen. Wer über dieses Programm 30 Stunden arbeiten geht, bekommt maximal 1 320 Euro pro Monat.

Laut Landratsamt sind die Arbeitslosen durch das Programm wieder in die Gesellschaft integriert worden. Sie haben wieder gelernt, zu arbeiten. Einige wenige Teilnehmer konnten sogar in den allgemeinen Arbeitsmarkt wechseln.

zur Startseite