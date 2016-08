Zurück in die 30er Jahre Die Restauration des „Wilden Mannes“ schreitet voran. Zeit, den Fortschritt gebürtig zu feiern.

Ines Fischer und Michael Wolf von den Jahnataler Blasmusikanten sorgten bei der Einweihung der Terrasse des Gasthofs „Zum wilden Mann“ in Ostrau für einen würdigen musikalischen Rahmen. © Dietmar Thomas

Ihre Instrumente bereit, die Noten vor sich saßen die Original Jahnataler Blasmusiker auf der Terrasse des „Wilden Mannes“ in Ostrau und lauschten den Worten ihres Posaunisten und Moderators Dirk Schilling. „Es ist das erste Mal, dass eine Band auf der Terrasse spielt“, meint Monika Fischer, Vorsitzende des Vereins „Kulturdenkmal Gasthof Wilder Mann“.

Zusammen mit den Jahnatalern lud der Verein zur Einweihung des neu eingerichteten Terrassen- und Eingangsbereichs des Gasthofes. „Dieser war eigentlich seit 1974 geschlossen gewesen, um Platzkapazitäten zu schaffen. Wir haben den Bereich nun neu eröffnet. Genau so, wie es zuvor seit den 1930ern der Fall war“, erklärte Monika Fischer.

Die Mittel für die Restauration bezieht der Verein laut der Vorsitzenden aus drei Quellen: „Dem Denkmalschutz des Landes Sachsen, Spenden und freiwilligen Leistungen.“ Wie großzügig Letztere ausfallen, lässt sich an der Fassade des „Wilden Mannes“ an der Ostrauer Straße erkennen. Diese soll demnächst verputzt werden. Das dort bereits aufgebaute Gerüst stellte ein Unternehmen aus Ostrau kostenlos zur Verfügung. „Nur den Namen wollten sie nicht genannt haben“, so die Vereinsvorsitzende. Auch die Arbeiten im Saal des Gasthofes schreiten bereits voran. „Die erste Phase, die Sondierungen, sind erledigt. Darum hat sich ein Restaurator aus Leisnig gekümmert. Weitere Fördermittel sind auch schon beantragt“, sagte Fischer stolz.

Im Gegensatz dazu seien die Maßnahmen im Erdgeschoss bereits abgeschlossen. Lediglich eine Behindertentoilette müsse noch eingerichtet werden. „Das ist unser nächster Schritt innerhalb der Restaurationsarbeiten. Ansonsten steht eine Führung durch den gesamten Gasthof am Tag des offenen Denkmals auf dem Programm“, so die Vereinsvorsitzende.

