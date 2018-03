Zurück in der neuen alten Wohnung Die Mieter am Sachsenhof 2 in Klingenberg sind nach der Sanierung wieder eingezogen. An manchen Ecken hakt es noch.

zurück Bild 1 von 4 weiter Marina Stamenkovic ist froh über die neue, geräumige Küche. Ihre Wohnung im Block 2c am Sachsenhof in Klingenberg hat die Gemeinde als Vermieter gerade frisch saniert. © Egbert Kamprath Marina Stamenkovic ist froh über die neue, geräumige Küche. Ihre Wohnung im Block 2c am Sachsenhof in Klingenberg hat die Gemeinde als Vermieter gerade frisch saniert.

Das alte, schlauchförmige Badezimmer ist Geschichte. In allen Wohnungen wurde das Bad vergrößert. Standardmäßig ist überall eine Dusche eingebaut.

Ob das Geländer im Treppenhaus gestrichen wird oder nicht, steht noch nicht fest. „Dazu befinden wir uns noch in der Diskussion“, sagt Rolf Anke.

Die neuen Fenster haben zwischen Sims und Glas mehr als 20 cm Abstand. Aufgrund des Bauens im Bestand wurden die Fensterbänke den Gegebenheiten angepasst.

Klingenberg. Marina und Zika Stamenkovic sind frisch eingezogen, obwohl sie eigentlich schon seit 1990 in ihrer Wohnung in der ersten Etage im Block 2c leben. Während der Vermieter, die Gemeinde Klingenberg, den Plattenbau sanieren ließ, zogen die Stamenkovics vorübergehend in eine andere kommunale Wohnung ein paar Blocks weiter – das war im März vergangenen Jahres.

Seit Anfang Januar ist das Ehepaar nun wieder zurück in der frisch sanierten Wohnung. Bis auf die Möbel erinnert darin kaum noch etwas an vorher. Denn das ganze Gebäude wurde von Grund auf saniert und modernisiert. Die Wohnungen haben einen neuen Grundriss – statt vier Zimmern bewohnt das Ehepaar nun drei. Doch obwohl sich viel verändert hat, haben sich die Stamenkovics bereits eingelebt. „Sagen wir so, ich fühle mich Zuhause“, sagt die 58-Jährige.

In manchen Bereichen konnten die Mieter im Vorfeld mitbestimmen, gerade was die Raumaufteilung im Wohn- und Essbereich angeht. „Die neue Küche ist super. Endlich mal eine große Essküche“, sagt Marina Stamenkovic. Nur der Lüfter an der Wand über der Küchenzeile läuft im Dauerbetrieb, das müsse nicht sein. Mit dem neuen, großen Badezimmer, in dem standardmäßig eine Dusche eingebaut ist, sind Marina und Zika Stamenkovic ebenfalls zufrieden. „Ich habe noch nie so gerne geduscht“, erklärt die 58-Jährige. Vor der Sanierung hatten sie nur eine Badewanne. Aber auch von der mussten sie sich nicht trennen, denn diese hat jetzt zusätzlich Platz. Einen Aufpreis mussten sie als Bestandsmieter nicht zahlen.

Balkon ist noch Baustelle

Doch einen Wermutstropfen gibt es: Obwohl das Ehepaar nun schon seit knapp zwei Monaten wieder eingezogen ist, gibt es an manchen Ecken immer noch etwas zu tun. Größte Baustelle ist der Balkon. Die Tür hat außen noch keinen Griff, auch der Boden ist nicht fertig. Im Wohnzimmer fehlt noch ein zweiter Lampenanschluss, im Flur noch eine Deckenlampe. „Ich bin glücklich, dass ich wieder in meiner Wohnung bin, aber das sind Sachen, die mich immer wieder ärgern“, sagt die 58-Jährige. „Wir haben immer gesagt, wir wollen so früh wie möglich zurück, sobald innen alles fertig ist.“ Die Gemeinde habe sich daraufhin auch kulant gezeigt. Dass es an manchen Ecken aber immer noch klemmt, damit ist das Ehepaar nicht einverstanden.

„Der Fußboden war überall gewellt, im Wohnzimmer war es ganz schlimm“, sagt die 58-Jährige. Nachdem die Stamenkovics ihren Vermieter darauf hingewiesen haben, besserte ein Handwerker nach. Doch auch im Flur wellt sich der Fußboden. „Die Gemeinde wäre bereit, das auszubessern, aber wir haben gesagt, wir lassen es. Wir wollen keine Baustelle mehr, irgendwann ist Schluss.“ Vor allem habe sie das Gefühl, dass sie als Mieter hinten anstehen, weil die Handwerker noch in den Wohnungen beschäftigt waren, die am „Tag der offenen Tür“ besichtigt werden können. „Klar ist das wichtig, die Gemeinde will die Wohnungen schließlich vermieten, aber wir wohnen jetzt schon über zwei Monate drin und es ist kaum was passiert.“ Das Fass zum Überlaufen brachte für sie, dass das Treppenhaus laut Schreiben der Gemeinde eigentlich bis zum 23. Februar hätte fertig gemalert sein sollen. Am Monatsende war nur eine Wand im Erdgeschoss gestrichen.

„Der Zeitplan war sehr eng gestrickt und ist leider nicht vollständig aufgegangen“, sagt Bauamtsleiter Rolf Anke über das Großprojekt der Gemeinde. Alle Treppenaufgänge sollen aber pünktlich zum „Tag der offenen Tür“ am Sonnabend fertig werden. Was die Balkone betrifft, sieht es etwas anders aus. Diese können erst bei geeigneter Witterung fertiggestellt werden. „Wir brauchen dazu entsprechende Plusgrade. Aber wir sind mit der Fassadenfirma dran. Das kann nächste Woche schon weitergehen“, versichert Rolf Anke.

