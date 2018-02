Billard Zurück in der Erfolgsspur Die Poolstars des ESV Lok Döbeln meistern auswärts schwere Aufgabe im Vogtland.

© Symbolfoto: Uwe Soeder

Döbeln. Das ist ganz wichtig im Titelkampf gewesen: Die Billarder des ESV Lok Döbeln sind wieder auf die Siegerstraße zurückgekehrt. Beim zuletzt stark aufspielenden Billard Team Vogtland II, gelang der Truppe von Mannschaftskapitän André Dittmann ein wichtiger 8:4-Erfolg. Damit hält der Verbandsliga-Spitzenreiter die Verfolger vom Uhyster BSV weiter auf Abstand. Allerdings sitzen die den Mittelsachsen arg im Nacken.

Ausschlaggebend für den Döbelner Sieg in Auerbach war die erste Runde. In dieser brachte Mario Kattner die Poolstars sicher in Führung. Maik Thiele siegte danach ebenso deutlich. Dittmann hatte da schon mehr Probleme, ins Match zu kommen. Rechtzeitig fand er zurück in die Spur und holte den dritten Punkt. Am Tisch von Robby Sauer entwickelte sich ein wahrer Krimi. Der Poolstars-Crack lag scheinbar aussichtslos hinten. Doch dann nutzte er eine sich bietende Chance zum Spielgewinn und erhöhte auf den 4:0-Zwischenstand. Das brachte Ruhe ins Spiel der Gäste.

Für Sauer und Kattner wahrscheinlich zuviel Ruhe in der folgenden Runde. Die beiden Poolstars agierten teilweise unkonzentriert und verloren klar. Dass das nicht bestraft wurde, dafür sorgten ihre Teamkollegen. Damit war das Unentschieden gesichert. Aber das wäre im Titelkampf eindeutig zu wenig gewesen und so musste aus der abschließenden Runde mindestens ein weiterer Sieg her.

Kattner verlor – völlig entnervt und sehr schnell – seine Partie. Dittmann hingegen brachte, nach toller Leistung, die Erleichterung und machte den Gesamterfolg perfekt. Thiele baute die Führung weiter aus. Sauer dagegen machte dort weiter, wo er zuvor aufgehört hatte und musste die Ergebniskorrektur der Einheimischen zulassen. „Alles in allem aber eine gute Vorstellung des Tabellenführers nach dem ersten kleinen Dämpfer am vorigen Spieltag“, resümierte Abteilungsleiter Robby Sauer das Ergebnis. (DA/rsa)

zur Startseite