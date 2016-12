Zurück in den Beruf nach Familienzeit

Die Arbeitsagentur in Pirna bietet eine Info-Veranstaltung zum beruflichen Wiedereinstieg nach der Familienphase an. Yvonne Fleming, die Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, lädt dazu in das Berufsinformationszentrum am Dienstag, dem 13. Dezember, um 9 Uhr, in der Agentur für Arbeit Pirna, Seminarstraße 9, ein.

Berufsrückkehrer, die nach der Elternzeit oder der Pflege von Angehörigen wieder in das Berufsleben einsteigen wollen, erhalten aktuelle Informationen zur Lage auf dem Arbeitsmarkt, zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie, zur Stellensuche, zu Angeboten der Arbeitsagentur und zu den Möglichkeiten der beruflichen Neuorientierung. Auch für Interessierte, die sich derzeit noch in Eltern- oder Pflegezeit befinden, ist die Veranstaltung relevant. (SZ)

