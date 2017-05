Zurück aus Rumänien Der Wantewitzer Kirchenchor berichtet im Sommerkonzert am 17. Juni von seiner Reise mit Bildern und auch Kostproben.

Detaillierte Eindrücke und Informationen von der Rumänien-Reise mit Bildern und Kostproben präsentiert der Wantewitzer Kirchenchor in einem Sommerkonzert am 17. Juni in der Lenzer Kirche. © Klaus-Dieter Brühl

Der Wantewitzer Kirchenchor reiste über Ostern nach Rumänien, um die Feierlichkeiten der aus vielen unterschiedlichen Ethnien zusammengesetzten rumänischen Bevölkerung zu erleben. Römisch-katholisch, orthodox, griechisch-katholisch, lutherisch und reformiert – in jeder Stadt und beinah jedem Dorf leben diese Konfessionen nebeneinander; fast die gesamte Bevölkerung ist religiös, überall werden Kirchen gebaut – eine komplett andere Situation als in Deutschland.

Die 50-köpfige Reisegruppe aus Sängern und Fans tauchte mit Chorleiter Stefan Jänke und Rumänien-Experte Superintendent Harald Pepel, dem ehemaligen Pfarrer aus Wildenhain, in die Osterfeierlichkeiten genauso wie in den Alltag ein. Genoss üppige Feiertagsgerichte genau so wie schlichtes Bauernessen, erlebte den Frühling an der Theiß und Schneegestöber in den Karpaten. Detaillierte Eindrücke und Informationen von der Reise mit Bildern und Kostproben präsentiert der Chor in einem Sommerkonzert am 17. Juni um 19.30 Uhr in der Lenzer Kirche. Der Eintritt dazu ist frei, es wird aber um Spenden gebeten. (SZ)

