Zurück aus England Ex-Kapitän Stefan Minge steht wieder für den FV Gröditz 1911 auf dem Platz. Und er schießt auch wieder Tore.

In der Saison 2014/15 trug Stefan Minge (2. von rechts). die Kapitänsbinde – wie hier im Freundschaftsspiel gegen die SG Dynamo Dresden. Hier liefert er sich im Stadion am Eichenhain ein Laufduell mit Dominic Baumann. © Archiv/Robert Michael

Vor einem Jahr hatte sich Stefan Minge nach England verabschiedet, um dort sein Studium fortzusetzen. Nun ist er zurück und hat sich entschieden, seine Töppen erneut für den FV Gröditz 1911 in der Fußball-Landesklasse Mitte zu schnüren. Gegen Motor Wilsdruff absolvierte der 31-jährige seine erste Pflichtspielpartie nach seiner Rückkehr. Und am vergangenen Sonnabend brachte er als 1:0-Torschütze sein Team in Heidenau auf die Siegerstraße. Die Gröditzer gewannen in der Elbestadt mit 4:1 und rangieren derzeit im 15er Feld auf einem beachtlichen vierten Platz.

In England studierte der Sohn von Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Minge an der St. John Universität York weiter und spielte nebenbei in der Uni-Mannschaft Fußball. Außerdem trainierte Stefan in der Zeit die U13 von York City. Er blick zurück: „Ich hatte schon längere Zeit den Wunsch, mal für eine gewisse Zeit im Ausland zu leben. Da habe ich mich in England beworben und eine Zusage erhalten. Das Jahr war eine sehr interessante Zeit, in der ich viele nette Menschen kennenlernen durfte. Lediglich an das Essen und das schlechte Wetter habe ich mich nur schwer gewöhnen können.“

Kontakt nach Gröditz nie abgerissen

Jetzt ist er zurück und spielt - bis auf die einjährige Unterbrechung - nun schon seit 2012 in Gröditz. Minge: „Der Kontakt zum FV 1911, speziell zu Uwe Jungnickel, dem Sportlichen Leiter, ist nie abgerissen. Nach meiner Rückkehr hatte ich auch andere Anfragen. Aber ich war mir schnell darüber im Klaren, dass ich wieder für Gröditz auflaufen möchte.“ Mit der Mannschaft, so seine Einschätzung, ist dieses Jahr auf jeden Fall wieder ein einstelliger Tabellenplatz in der Landesklasse Mitte drin. Wichtig sei, dass es keine größeren Verletzungsausfälle gebe und die Trainingsbeteiligung hoch bleibe. So spielt Stefan Minge erneut mit seinem Cousin John Reiter in einer Mannschaft, über den 2012 auch der Kontakt zu Uwe Jungnickel entstanden war.

Stefan Minge hat als Fußballer schon einiges gesehen. Mit fünf Jahren startete er bei der SG Dynamo Dresden mit dem Kicken. Da war Vater Ralf noch selbst in der ersten Mannschaft am Ball zu finden. Mit dem Weggang der Familie nach Leverkusen Mitte der 90er Jahre setzte er seine Laufbahn bei Bayer 04 Leverkusen fort. Hier absolvierte er die C- und B-Jugend. Im Männerbereich waren seine ersten Stationen der SV Schlebusch und TSV Bayer Dormagen. 2008 kam er schließlich nach Dresden zurück und spielte in der Folge beim SV Bannewitz, dem VfL Pirna-Copitz, bei Einheit Kamenz und wieder in Bannewitz.

Auch außerhalb des Fußballplatzes hat der 31-jährige seinen Weg gefunden. Er absolvierte zuerst ein Bachelor-Studium der Sportwissenschaften in Jena, das erste Jahr des Masterstudiums führte er ihn nach Magdeburg und von dort aus ging die Reise nach York. Nun hat er seine akademische Ausbildung abgeschlossen. Alles gute Voraussetzungen.

