Zurück aus der Hölle Abi Ofarim führte das Leben eines Rockstars. Nach langer Krankheit plant er ein Comeback. Nun wird er 80.

Der Musiker Abi Ofarim vor seiner schweren Erkrankung, die er nur knapp überlebte. Am Donnerstag feiert er seinen 80. Geburtstag und hat noch viele Pläne. © dpa

Er fühlt sich wie neu geboren. Neun Monate in Krankenhäusern und Rehakliniken hat Abi Ofarim hinter sich. Der Sänger lag zeitweise im Koma, rang mit dem Tod. Jetzt ist er wieder zu Hause in seiner Münchner Wohnung. Dass er überlebt hat, sei ein Wunder. Nun will er wieder auf die Bühne. Am Donnerstag wird er 80. Abi Ofarim ist schmal geworden. Mehr als 15 Kilogramm habe er verloren, erzählt er. Die Rockermähne hat er zum Zopf gebunden. Ein Schlauch versorgt ihn über die Nase mit Sauerstoff.

Im Dezember 2016 steht der Sänger noch auf der Bühne. Anfang Januar kommt er mit einer Lungenentzündung in die Klinik. Es folgen Influenza, Koma, Herz-Operation. „Es war schlimm“, sagt Ofarim. Lebensgefährtin Kirsten wacht Tag und Nacht an seinem Bett. Die beiden Söhne Gil und Tal kommen regelmäßig ins Krankenhaus. Auch die fünf Enkel besuchen ihren Opa. Aus Israel reist Ofarims Schwester an. Der Sänger gibt nicht auf.

Mit elf Jahren hatte Ofarims Tänzerkarriere in seinem Heimatland Israel begonnen. Vom Tanz kam er noch in seinen Teenager-Jahren zum Theater und später zur Musik. In den 60ern wird er an der Seite seiner ersten Frau im Gesangsduo Esther & Abi Ofarim zum Star. Das Paar feiert große Erfolge mit Hits wie „Cinderella-Rockefella“ oder dem von den Bee Gees geschriebenen „Morning of my Life“. Auf dem Höhepunkt ihrer Karriere trennen sich Esther und Abi – privat und beruflich.

Alkohol- und Drogenexzesse bringen den Sänger in die Schlagzeilen und beinahe um. Kurzzeitig landet er im Gefängnis. Erfolge bleiben aus. Dann der Wendepunkt: 1982 veröffentlicht Ofarim das Album „Much too Much“ und seine Erinnerungen mit dem Titel „Der Preis der wilden Jahre“. Dann krempelt er sein Leben um und zieht sich von der Bühne zurück – für 27 Jahre. Stattdessen arbeitet er als Produzent. 2009 feiert Ofarim ein Comeback als Sänger.

Bis er selbst wieder Musik machen könne, werde es wohl dauern, sagt er. Abi Ofarim hat viel vor. Ein Pop- und ein Country-Album will er aufnehmen. Doch jetzt feiert er erst einmal seinen 80. Geburtstag. Wie und wo, weiß er noch nicht. Seine Söhne wollen ihn überraschen. (dpa)

zur Startseite