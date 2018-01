Handball Zurück auf der Platte Die Männer Neudorf/Döbelner Männer empfangen die SG Kurort Hartha in der Sachsenliga.

Präzision ist bei den Neudorf/Döbelner Angriffen am gegnerischen Kreis gefragt, da mit Alex Winkler die stärkste Waffe aus dem Rückraum bis Spätherbst ausfallen wird. Hier versucht Bennet Leuschke Routinier Sebastian Blech in Wurfposition zu bringen. © André Braun

Döbeln. Anderthalb Monate nach ihrem letzten Spiel greift nun auch die Sachsenligamannschaft der HSG Neudorf/Döbeln am Sonntag wieder ins Punktspielgeschehen ein. Entsprechend gespannt werden dei fans sein, wie sich die Truppe von Trainer Thomas Schneider schlägt. Aber auch andernorts ist reichlich Spannung angesagt.

Sachsenliga Männer

Die beiden verlegten Auswärtsspiele in Riesa (25. März) und Görlitz (11. Februar) brachten der HSG Neudorf/Döbeln (4./10:8) eine recht lange Spielpause. Deshalb startet die HSG erst am Sonntag zu Hause gegen den Aufsteiger SG Kurort Hartha (10./6:14) in die Rückrunde. Für den Gastgeber kommt es dabei besonders darauf an, keine längere Anlaufzeit zu benötigen und möglichst schnell in den gewohnten Spielrhythmus zu kommen. Der Neuling hat mehr Spielpraxis in den Beinen und wird sicher versuchen, diesen vermeintlichen Vorteil zu nutzen. Das Auswärtsspiel in der Hinrunde konnte die HSG mit 29.25 gewinnen. Damals war die Sachsenliga noch Neuland für die Gäste, inzwischen haben sie sich aber eingelebt und auch schon überraschende Punktgewinne zu verzeichnen. Tabellenstand, Erfahrung und die spielerische Klasse sprechen für die HSG und mit einer ordentlichen Leistung sollte sie auch vor heimischer Kulisse beide Punkte einfahren. HSG-Trainer Thomas Schneider sagte: „Es ist wie ein Saisonstart für uns. Was auf keinen Fall passieren darf, ist Hartha zu unterschätzen. Wir haben gesagt, dass jeder über sich hinauswachsen muss und dann ist gut. Wir wollen wie in die Hinrunde reinkommen.“

Sachsenliga Frauen

Spitzenreiter HSG Neudorf/Döbeln (1./22:6) empfängt den SV Plauen-Oberlosa 04 (3./16:10). In diesem Spitzenspiel hat die HSG die Chance, den Abstand zu einem Mitbewerber auf den Titel weiter zu erhöhen. Aber das wird sicher nicht einfach. Die Oberlosaerinnen sind eine spielstarke Mannschaft, die auch auswärts erfolgreich agieren kann. Das Hinspiel sah den SV 04 als Sieger, die HSG will das mit dem durchaus möglichen Heimsieg wieder wettmachen.

Die Ergebnisse der vergangenen Spiele lassen den Schluss zu, dass die Gastgeberinnen derzeit die etwas konstantere Form besitzen. Das allein ist aber noch kein Garant für den Sieg, dafür muss der Tabellenführer auch einen optimalen Auftritt hinlegen. „Ich denke, im Moment liegt der Vorteil bei uns, dass wir besser drin sind als der Gegner, der einige unerwartete Niederlagen einstecken musste. Das wollen wir nutzen“, sagte HSG-Trainer Daniel Reddiger. „Ich habe den Mädels gesagt, dass es ein Vier-Punkte-Spiel für uns ist, in dem wir einen riesigen Schritt in Richtung Podestplatz machen können“, fügte er an.

Verbandsliga Männer Staffel Ost

Der VfL Waldheim 54 (10./9:19) hat den HSV Dresden (1./23:5) zu Gast. Die Zschopaustädter sind gegen den Spitzenreiter trotz des Heimrechts klar in der Außenseiterposition. Die ambitionierten Dresdener werden sich keine Nachlässigkeiten erlauben, denn Punktverluste gegen einen Abstiegskandidaten sind für das Ziel Staffelsieg kontraproduktiv.

Die gegenwärtige Verfassung beider Mannschaften lässt nur den Schluss zu, dass unter normalen Umstanden der HSV dieses Spiel für sich entscheidet. Der VfL kann aber versuchen, mit einer couragierten Leistung Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben gegen leistungsmäßig gleichstarke Kontrahenten zu sammeln. „Ein schwerer Brocken, aber wir gehen nicht in das Spiel, um es zu verlieren. Wir wollen uns so präsentieren wie vergangene Woche und dann werden sehen, was rauskommt. Schön wäre es, wenn viele Fans kommen, denn diesen Rückhalt benötigt die Mannschaft“, sagte VfL-Coach Michael Henoch.

Verbandsliga Männer Staffel West

Aufsteiger HSG Neudorf/Döbeln II (11./6:22) spielt in eigener Halle gegen den SV Plauen-Oberlosa 04 II (5./14:14). Gegen die recht gut dastehenden Gäste wird es keine einfache, aber in sehr guter Form auch keine unlösbare Aufgabe. Der Heimsieg wäre für den Abstiegskampf sehr wichtig und das sollte zusätzlichen Schub für die HSG-Sieben geben. „Es ist im Kampf gegen den Abstieg Wiedergutmachung angesagt. Zwei Punkte müssen her, ohne Wenn und Aber“, sagte HSG-Trainer Marc Süße.

Verbandsliga Frauen Staffel Ost

Der VfL Waldheim 54 (6./14:14) empfängt den VfL Meißen (7./14:14). Im Spiel der Tabellennachbarn ist eine recht ausgeglichene Begegnung zu erwarten. Für den VfL ist bei genügend einsatzfähigen Spielerinnen und dazu noch ordentlicher Leistung die Chance gegeben, die Hinspielniederlage in Meißen zu korrigieren. Allerdings muss sich auf einen spielerisch guten und auch in Waldheim nicht chancenlosen Kontrahenten eingestellt werden. „Durch viele Ausfälle wird es sehr schwer für uns. Dennoch wollen wir mit dem Personal, das wir zur Verfügung haben, ein gutes Spiel abliefern“, sagte VfL-Trainer Ulf Seeger.

Bezirksliga Männer Leipzig

Die Handballer des amtierenden Bezirksmeisters VfL Waldheim 54 II (7./14:14) treffen im Heimspiel auf die SG LVB Leipzig III (3./22:8). Das wird für die Zschopaustädter ein recht schwieriges Unterfangen. Der Gastgeber hat zuletzt personell nicht aus dem Vollen schöpfen können, weil die Verbandsligamannschaft im Kampf gegen den Abstieg unterstützt wird. Dadurch wird die Aufgabe gegen den sehr konstant guten Tabellendritten komplizierter. LVB reist als Favorit an und es wäre keine Überraschung, wenn die Leipziger gewinnen. Kampflos werden sich die VfL-Männer aber nicht ergeben und konsequent ihre Außenseiterchance suchen. Beim Leipziger SV Südwest (8./12:18) ist der SV Leisnig 90 (11./10:18) gefordert. Beide Kontrahenten brauchen die Punkte, um weiter die Chance auf den Klassenerhalt zu erhalten. Das Hinspiel konnte der LSV Südwest bei nicht gerade sportlicher Atmosphäre auf dem Spielfeld und den Zuschauerplätzen gewinnen, Bleibt zu hoffen, dass sich beide Teams dieses Mal nur auf gute Handballkost einigen können und alle unnötigen Scharmützel weglassen. Leipzig sollte leicht favorisiert sein, Leisnig hat aber ebenfalls Chancen auf einen Punktgewinn.

Bezirksliga Frauen Leipzig

Die HSG Neudorf/Döbeln II (1./10:2) spielt auswärts bei der SG Motor Gohlis Nord Leipzig (2./10:2). Das Vorrundenspiel zwischen beiden Kontrahenten an gleicher Stelle sah die Leipzigerinnen als Siegerinnen. Das sollte die HSG in dieser Spitzenbegegnung korrigieren. Im Titelkampf zählt auch jeder Auswärtssieg. Um diesen zu erreichen, muss die HSG schon eine optimale Leistung bringen. Der Ausgang dürfte recht offen sein.

Kreisliga Männer Mittelsachsen

Beim TSV Penig (5./8:10) ist die HSG Muldental 03 (4./8:8) zu Gast. Es dürfte sich eine recht ausgeglichene Partie entwickeln. Der TSV und die HSG sind in guter Form als gleichwertig zu betrachten. Der Heimvorteil der Peniger muss keine Rolle spielen, wenn die Roßweiner eine kämpferisch und spielerisch starke Leistung zeigen können.

Bei der HSG Rochlitz/Geringswalde (3./12:2) ist der SV Leisnig 90 II (7./2:12) auswärts klar in der Außenseiterposition. Der hartnäckigste Konkurrent des amtierenden Meisters aus Mittweida wird sich in heimischer Halle bei normalem Verlauf gegen den Tabellenletzten keine Blöße geben. Alles andere als ein Gastgebersieg wäre schon sehr überraschend.

