Zurück auf dem Platz Nach langer Pause ist DSC-Käpt’n Patrick „Puschel“ Peschel wieder an Bord gegangen. Mit ihm gelang der erste Saisonsieg.

Nach über einem Jahr feierte Patrick Peschel auf der rechten Außenbahn ein gelungenes Comeback. Zum 3:2-Sieg gegen Roter Stern Leipzig steuerte der Routinier zwei Torvorlagen bei. © Dirk Westphal

Endlich! Am vergangenen Wochenende hat Landesklassenvertreter Döbelner SC gegen Roter Stern Leipzig seinen ersten Saisonsieg gefeiert. Der soll am Sonntag beim Aufsteiger SV Eintracht Sermuth natürlich mit drei weiteren Punkten veredelt werden. Fehlen wird da Philipp Hartmann wegen einer Gelb-Rot Sperre, sonst sind alle an Deck. Auch Kapitän Patrick Peschel, der nach seinem Comeback vergangene Woche natürlich erneut aufdrehen will. Der Döbelner Anzeiger unterhielt sich mit dem Außenbahnspieler, der in den vergangenen Jahren viel Verletzungspech hatte.

Patrick Peschel, über ein Jahr haben Sie nur zuschauen können, wie fühlt es sich nach solch einer langen Zeit an, wieder mitzumachen?

Es ist natürlich riesig. Ich hatte mich absolut drauf gefreut, auch wenn ich erst im Oktober, November so weit sein wollte. Aber es ist sehr gut gelaufen, sodass ich schon spielen kann

Eigentlich waren es ja sogar zwei Jahre Pause, in denen Sie gefehlt haben. Zweimal Kreuzband rechts. Denkt man da ans Aufhören?

Ich hatte schon darüber nachgedacht. Diese Zeit war auch schlimm. Ich wollte gar nicht mehr ins Stadion gehen.

Hat es in dieser Zeit Rückschläge gegeben?

Nach der Reha gab es einen kleinen Rückschlag, aber das ging dann wieder nach kurzer Pause und jetzt ist soweit ja alles gut.

Nun ist der Kapitän wieder an Bord und mit ihm hat es den ersten Saisonsieg gegeben. Gibt das persönlich Auftrieb?

Persönlich vielleicht nicht, aber der Mannschaft. Die steht immer im Vordergrund. Aber man freut sich schon. Das ist schon riesig, wenn es so klappt.

Sie sind bald 29, was haben Sie sich für Ihre sportliche Karriere noch vorgenommen?

Im Vordergrund steht jetzt erst mal die Gesundheit. Aus den Jahren, die ich noch Fußball spiele, ohne größere Verletzung herauszugehen. Mit der Mannschaft steht für mich im Vordergrund, Spaß am Fußball zu haben und in den nächsten Jahren im gesicherten Mittelfeld einzukommen.

Die junge Mannschaft braucht natürlich Führungsspieler wie Sie, Toni Bunzel oder auch Max Glaffig. Was können die Jungs von denen lernen?

Ein Stück Bodenständigkeit, einfach auf die älteren Spieler zu hören, um von deren Erfahrungen zu profitieren. Das ist in den heutigen Jahrgängen eher ein Problem, als es das früher war.

Inwieweit hat der Sieg vom Wochenende Auftrieb für das Spiel am Sonntag in Sermuth gegeben?

Ganz, ganz viel!

Das Ziel muss also ein Auswärtssieg sein?

Ganz klar! Nach dem 0:2 gegen Roter Stern Leipzig sind wir kämpferisch super zurückgekommen. Spielerisch allerdings nicht. Aber das Ergebnis hat Auftrieb gegeben und deshalb lautet das Ziel in Sermuth ganz klar Sieg!

Es wird ab jetzt also bergauf gehen?

Davon bin ich schon felsenfest überzeugt, auch weil alle an Deck sind. Max Glaffig kommt zurück, Erik Freier auch. Deshalb würde ich schon sagen, es geht bergauf!

Was trauen Sie Ihrer Mannschaft im weiteren Verlauf der Saison zu?

Dass wir ins sichere Mittelfeld kommen, davon bin ich überzeugt. Ich hoffe, dass die jungen Spieler – gerade beim Spiel am vergangenen Wochenende – auch begriffen haben, dass sie auch mithalten müssen, wenn es ernst wird. Gelingt das, bin ich guter Dinge, dass wir eher aus dem Abstiegskampf heraus sind, als das in der vergangenen Saison der Fall war.

