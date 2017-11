Zurück an den Notenblättern Der schulübergreifende Jugendchor in Zittau drohte im Sommer einzuschlafen. Doch die Gesangsgruppe fand eine Lösung.

Gemeinsam proben die mehr als 15 Jugendlichen mit ihrem neuen Chorleiter Cenek Svoboda (r.) im Haus der Kreismusikschule in Zittau. © Erik-Holm Langhof Gemeinsam proben die mehr als 15 Jugendlichen mit ihrem neuen Chorleiter Cenek Svoboda (r.) im Haus der Kreismusikschule in Zittau.

Unter den Sängern ist auch der neue Vereinsvorsitzende Silman Graßelt.

Passend zu den kühlen Temperaturen außerhalb stimmen die Jugendlichen gemeinsam im neuen Gebäude der Kreismusikschule Dreiländereck ein Winterlied an. „Es wird jetzt fleißig für unser Weihnachtskonzert im Dezember geprobt“, erklärt Silman Graßelt. Der 19-Jährige ist der Vorsitzende des neuen Jugendchorvereins Citavia und ist sichtlich froh, dass viele Schüler dem Chor beiwohnen. Denn die Zukunft des früheren schulübergeifenden Chores aus dem Zittauer Gymnasium war zuletzt im Sommer dieses Jahres nicht gesichert.

Nachdem der stadtbekannte Türmer und frühere Chorleiter Felix Weickelt ankündigte, zukünftig ein Studium anfangen und somit aus Zittau wegziehen zu wollen, setzten sich Graßelt und die rund 20 ehemaligen Mitglieder für einen Fortbestand der Gemeinschaft ein. Sie schufen mit dem neuen Chorverein eine Plattform, in der sie auch zukünftig gemeinsam Lieder einproben und musikalische Projekte organisieren können. „Uns war es wichtig, einfach Schüler, Studenten und junge Erwachsene weiter zu vereinen“, erklärt Graßelt und weist darauf hin, dass der Chor in Zukunft weiterhin professioneller werden möchte.

Auf Unterstützung stieß die Gesangsgruppe auch von der Kreismusikschule Dreiländereck, die unter anderem Räumlichkeiten zur wöchentlichen Probe zur Verfügung stellt und bei der Suche nach einem neuen professionellen Chorleiter behilflich war.

Nachfolger des bisherigen Chorleiters Weickelt wird nun der Tscheche Cenek Svoboda. In den kommenden Wochen will er mit den Jugendlichen jede Woche drei Stunden trainieren und langsam „die Gruppe mehr kennenlernen“. Erfahrungen sammelt der 39-Jährige bereits seit einigen Jahren bei einem Schulchor am Liberecer Gymnasium, den er betreut. Außerdem ist Svoboda der Leiter eines A-capella-Chores in Prag und ist unter anderem Sänger im Dresdner Kammerchor. „Ich habe einen guten Chor von Felix erhalten und werde ihn noch ein wenig mehr verbessern“, erzählt Svoboda lachend.

Zukünftig will der Jugendchor Citavia die Zusammenarbeit zwischen den Zittauer Schulen sowie der Hochschule stärken und auch überregionalen Projekten einen Charakter geben. Doch dem Verein liegt es auch am Herzen, jedes Mitglied in einer bestimmten Weise im Verein mit einzubeziehen. Somit sollen auch erste Erfahrungen im Bereich von demokratischen Grundprinzipien erlangt und das Selbstbewusstsein gefördert werden. „Das Zusammenspiel zwischen den ganzen Menschen und innerhalb der Gruppe macht vieles aus“, erzählt Gymnasiast Alwin Neumann. „Singen, und das gemeinsam im Chor, ist ein cooles Hobby.“

Er und die anderen Sänger stecken zurzeit viel Zeit in die Proben. In lateinischer und deutscher Sprache werden die Jugendlichen dann, unter anderem mithilfe von Ehemaligen, die zu dieser Zeit wieder in ihre Heimat zurückkehren, nach Heiligabend ihren ersten Auftritt haben. „Hierfür favorisiere ich besonders alte Musik und die lateinische Sprache“, erklärt Chorleiter Cenek Svoboda und setzt am Klavier ein. Seine neuen Schüler würden das ähnlich sehen und könnten mit ihren Gesängen das kulturelle Leben in Zittau sicher schon bald bereichern können.

www.jugendchor-citavia.jimdo.com

