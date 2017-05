Zur Probe einen ganzen Tag draußen Über 30 Kinder und Eltern kamen zum Spieltag ins Copitzer Lehdenholz. Die Aktion sollte Lust auf den Waldkindergarten machen.

So, wie an diesem Spieltag im Lehdenholz bei Copitz könnte der Alltag in der Waldkita aussehen: Pädagoge Jörg Hesse singt mit seiner Eule gemeinsam mit den Kindern im Wald. © Marko Förster

Pirna. „Guck mal, ein Zitronenfalter“, ruft Peter zu seiner Mutter. Tatsächlich. Der leuchtend gelbe Schmetterling flattert über die Schneise. Überhaupt gibt es heute viel zu entdecken.

Der Verein Waldkinder Pirna lud am 29. April zu einem Spieltag ins Lehdenholz bei Copitz ein. Öffentlichkeitssprecherin Steffi Weiß wertet die Aktion als Erfolg. „Es kamen über 30 Kinder und Eltern“, sagt sie. Unter anderem wurden Spiele angeboten und gesungen. Mit dem Aktionstag wollte der Verein einmal mehr Werbung für den Waldkindergarten machen. Die Mitglieder planen, diese besondere Einrichtung im Sommer 2018 zu gründen.

Deshalb fand der Spieltag auch an dem Standort statt, wo der künftige Kindergarten sein Domizil haben wird. „Das ist mit dem Sachsenforst bereits abgesprochen, erklärt Steffi Weiß. Die Gäste des Spieltages nutzten die Gelegenheit, um Fragen zu stellen. „Viele wollten zum Beispiel wissen, wo die Kinder hingehen, um zu pullern. Geplant ist, dass es eine Pullerecke am Standort gibt“, informiert Weiß.

Eigentlich wollte der Verein Waldkinder Pirna bereits in diesem Sommer den Waldkindergarten eröffnen. Doch der Zeitplan ist nicht realistisch, so Weiß. „Es müssen noch einige Anträge gestellt werden“, informiert sie. Ziel ist, dass der Waldkindergarten in den Bedarfsplan der Stadt Pirna aufgenommen wird.

Im Waldkindergarten erfahren Kinder im Alter zwischen drei und sechs Jahren Erziehung, Bildung und Betreuung. Die Aktivitäten finden außerhalb fester Gebäude statt, meistens im Wald. Weitere Interessenten sind herzlich willkommen.

Kontakt Verein Waldkindergarten: Telefon 0151 25350697

zur Startseite