Zur Normalität zurückgekehrt Die Erstaufnahme für Flüchtlinge in Bischofswerda wurde geschlossen. Geblieben ist ein besonderes Café.

Bahar (14 Jahre, links) und Negar (9 Jahre) kommen aus Afghanistan. Am Rande des Begegnungscafés zeigen sie ihre selbst gemalten Bilder. Bahar ist auch sonst oft in der Freizone. Bei dem vom Offenen Treff ausgerichteten Lebendigen Adventskalender war sie im vergangenen Jahr eines der Maskottchen – Bahar begrüßte die Besucher als Stern. © Wolfgang Schmidt

Kaffeeduft durchzieht die Räume des Offenen Treffs „Freizone“ in Bischofswerda Süd. Auf dem Tisch steht Gebäck. Kinder tollen herum. Es ist Montagnachmittag. Zeit fürs Begegnungscafé. Mal sind es nur vier Gäste, die kommen; ein anderes Mal fast 40. Martina Jordan, die das besondere Café mit aus der Taufe hob, nachdem im Herbst 2015 in einer ehemaligen Halle der früheren Dresdner Herrnmode ein Erstaufnahmecamp für Flüchtlinge eingerichtet worden war, mag beides. Die stillen Runden, in denen man die Geschichten der Leute erfährt und die einen dann unter die Haut gehen, sagt sie. Sie schätzt aber auch die großen Runden – „es wird getrommelt, viele Große und Kleine wuseln umher, es wird gelacht und geklatscht“, sagt Martina Jordan. Willkommen beim Begegnungscafé ist jeder, egal, welcher Nationalität er ist.

Das Begegnungscafé war mit dem Ziel eingerichtet worden, Brücken zwischen Asylsuchenden und hiesigen Einwohnern zu schlagen und ein besseres Verständnis füreinander zu fördern. In den ersten Monaten nach Eröffnung der Erstaufnahme lebten mehrere Hundert Menschen gleichzeitig in der Hero-Halle. Jetzt wohnen in Bischofswerda noch knapp 100 Asylbewerber – rund 70 im Heim des Landkreises an der Belmsdorfer Straße; 25 weitere in Wohnungen im Stadtgebiet. Auch ohne Erstaufnahmeeinrichtung läuft das Begegnungscafé weiter. „Die Asylsuchenden merken sich den Montag in der Freizone und kommen gern“, sagt Martina Jordan. Auch weil sie spüren, im Offenen Treff und bei deren Leiterin Ulrike Klein willkommen zu sein.

Unterhaltung in Deutsch

Die Asylsuchenden wollen sich in lockerer Runde unterhalten, dabei Deutsch lernen, etwas von dem Anderen erfahren und unsere Gewohnheiten kennenlernen. Für die Erwachsenen ist es ein Stück Normalität, was sie dort erleben (sollen). Meistens unterhalten sich alle in Deutsch. Der Montagstreff bietet Asylsuchenden aber auch zugleich die Möglichkeit, Probleme mit Behörden, Ärzten oder dem Umgang mit der deutschen Sprache zu thematisieren. „Ich versuche dann mit dem Heimleiter eine Lösung zu finden oder kläre es direkt mit dem Landratsamt oder der betreffenden Stelle“, sagt Martina Jordan. Außerdem bietet sie in der Zeit des Begegnungscafés Sprechstunden rund ums Thema Asyl an, auch für deutsche Bürger, die Fragen haben oder helfen möchten. Seit dem Umzug von den Vereinsräumen von Mosaika in der Schiebock-Passage in die Freizone hat das aber bisher noch niemand genutzt.

Neben Martina Jordan engagiert sich vor allem auch Jürgen Knospe aus Bischofswerda im Begegnungscafé. „Es kommen weniger Menschen als vor einem Jahr, weniger als im Sommer, vor allem auch weniger „Alteingesessene“ aus Bischofswerda und Umgebung“, bedauert er. Er würde sich freuen, wenn das Interesse größer wäre. Zur schwankenden Zahl der Teilnehmer am Begegnungscafé sagt Jürgen Knospe: „Es geht ja nicht darum, Zahlenrekorde aufzustellen, sondern miteinander in Kontakt zu kommen.“ Da wäre schon noch mehr möglich – , wenn sich auch mehr Bischofswerdaer auf diesem Gebiet engagieren würden. Das Begegnungscafé lebt zu großen Teilen von Enthusiasten. „Wenn der Kaffee alle ist, kaufen wir halt neuen oder Äpfel und Kekse. Manchmal bringt jemand einen Kuchen mit. Wenn ich einkaufe, dann von meinem Geld, als Spende, wenn man so will“, sagt Jürgen Knospe.

Das Essen sei nicht das Wichtigste, sagt Martina Jordan. „Es ist bei allen wieder Normalität eingekehrt, was auch gut ist. Aber trotzdem wäre es schön, wenn sich mehr Leute regelmäßig engagieren bzw. Interesse zeigen würden. Ich empfinde das Begegnungscafé als großes Geschenk. Viele Länder werden uns präsentiert. Die Asylsuchenden berichten von ihren Erlebnissen und erzählen begeistert über Sitten und Bräuche.“ Manche Asylsuchende begleitet sie schon fast vier Jahre durch ihre ehrenamtliche Tätigkeit. „Das schweißt unheimlich zusammen“, sagt Martina Jordan. (szo)

Das Begegnungscafé findet montags von 16 bis 18 Uhr im Offenen Treff Freizone, Belmsdorfer Straße, statt.

