„Zur Landwehr“ halbseitig gesperrt Bis Freitag müssen Autofahrer in Leppersdorf noch mit Behinderungen leben.

Bauarbeiten in Leppersdorf. © dpa

Die Straße „Zur Landwehr“ in Leppersdorf ist noch bis Freitag halbseitig gesperrt. Das teilt das Landratsamt Bautzen mit. Nach Angaben von Mitarbeiterin Frances Lein wird in Höhe des Hauses Nummer 8 ein Erdgas-Hausanschluss gelegt. Der Verkehr wird mittels einer Ampel an der Baustelle vorbeigeleitet.

Erst im September war auf einem anderen Abschnitt der Straße Zur Landwehr der Asphalt erneuert worden. Damals war die Straße komplett gesperrt worden. (szo)

