Zur Kur mit Komfort

Hier lässt es sich aushalten: Klinik-Leiter Hans-Jürgen Münch zeigt eines der neuen Komfortzimmer, die teilweise über getrennten Wohn- und Schlafbereich verfügen und auf unterschiedliche Bedürfnisse zugeschnitten sind. Fotos: © Egbert Kamprath

Auch der Sicherheitsstandard mit Notalarm wurde für Patienten erhöht.

Krankenschwester Elke Mühle sieht sofort, wo ein Patient Hilfe braucht.

Als die Vorstandsspitze der Johannesbad-Gruppe mit Sitz in Bad Füssing vor etwa einem Jahr auf Konzerntour war, rief Werner Weißenberger im Raupennest 2016 zum Jahr der Qualität aus. „Wir wollen besser sein als der Durchschnitt“, sagte der Finanzvorstand. Um das Altenberger Gesundheitszentrum und die Fachklinik, die seit Anfang der 1990er-Jahre zum Konzern gehören, machte er sich dabei wenig Sorgen. Die rund 200 Mitarbeiter um Klinik-Chef Hans-Jürgen Münch hatten gerade mal wieder intern und extern in Befragungen mit sehr guten Ergebnissen geglänzt. Vorstandsvorsitzender Dr. York Dhein sprach von einer sächsischen Muster-Klinik. Dennoch gab er ihnen für die nächsten zwölf Monate mit auf den Weg, das tolle Qualitätsniveau zu halten und – wenn möglich – noch ein bisschen was drauf zu packen. „Wir sollten eine kleine Umsatzsteigerung hinbekommen.“ Weitere Investitionen kündigte er an. Ob er aber damals schon ahnte, dass sich das Raupennest auf leisen Sohlen wieder ein Stück nach vorne schiebt und sich neue Kundschaft angelt?

Dabei kam alles etwas anders, als ursprünglich gedacht. Anfang des Jahres konnte Klinik-Chef endlich dort investieren, wo der Gast die Qualitätsverbesserung sofort sieht: in die Ausstattung. Nach 19 Jahren seit der Inbetriebnahme des neuen Gebäudekomplexes an den Galgenteichen war es an der Zeit, die ersten Zimmer zu sanieren. Für insgesamt rund 390 000 Euro wurden im Bettenhaus 3 acht Zimmer und fünf Suiten aufgepeppt. Die Handwerker erneuerten hier nicht nur Sanitär- sowie Elektroanlagen und renovierten die Räume. Die Zimmer wurden zugleich neu möbliert und zum Teil vergrößert, sodass sie mehr Komfort bieten – für Patienten und Gäste, aber auch für die Mitarbeiter, für die sich die Arbeitsbedingungen verbessern.

Dr. Dhein vergleicht die höhere Qualität mit einem Vier-Sterne-Hotel. Und wie in einem Hotel funktioniert das auch praktisch. Gäste können ein Upgrade bekommen und zwischen Standard- und gegen Aufpreis Komfortzimmer wählen. Die Ansprüche und Wünsche der Gäste steigen, beobachtet Klinik-Leiter Münch. Das Raupennest wollte an der Stelle auch die Nachfrage von zahlungskräftigen Kunden aus dem russischen Raum bedienen und so eine zusätzliche Zielgruppe gewinnen. Doch ehe die Zimmer fertig waren, hat die Weltpolitik bis ins Osterzgebirge durchgeschlagen. Die Russen kommen nicht in dem Maße wie erhofft, wenn überhaupt. „Wir merken die internationale Lage“, sagt Klinik-Leiter Münch. Die Beziehungen zwischen Deutschland und Russland sind durch Sanktionen belastet, die wirtschaftliche Lage bei den Russen ist nicht einfach. Was Dresden beim Einkaufen spüre, merke das Raupennest im Gesundheitsbereich. Es fehlt an russischer Kundschaft.

Dafür hat sich auf dem deutschen Gesundheitsmarkt etwas getan. Nachdem sich das Geschäftsfeld ohnehin wieder mehr in Richtung Anschlussheilbehandlung und Rehabilitation im Vergleich zum Gesundheitstourismus verlagerte, hält der Trend weiter an. „Wir haben mehr Patienten“, stellt Münch fest. „Sie haben Wunsch- und Wahlrecht und machen davon Gebrauch.“ Die Rentenversicherung Mitteldeutschland habe sich diesbezüglich mehr geöffnet. Da das Raupennest nach wie vor einen guten Ruf genießt, rechnet er damit, dass in Zukunft noch mehr Patienten nach Altenberg kommen. Zumal die Einrichtung im Oktober noch die Zulassung von der Deutschen Rentenversicherung Bund erhielt, in der – einfach formuliert – Angestellte versichert sind und die nun auch Betten belegen wird.

Dafür waren aber auch noch einmal Investitionen erforderlich. Alle öffentlichen Bereiche und Zimmer wurden mit dem Schwestern-Notruf-System ausgestattet. Wenn ein Patient Hilfe braucht, kann er von überall her automatisch Alarm schlagen, der direkt in der Schwesternstation eingeht. In die Technik, inklusive der kompletten Verkabelung, wurden um die 200 000 Euro investiert. Zudem sollen weitere Zimmer saniert werden.

