Zur Hochzeit in die Schauburg Der Umbau verzögert sich. Trotzdem wurde am Sonntag der 90. Geburtstag gefeiert – und in Erinnerungen geschwelgt.

Gerhard Ackermann besuchte schon in den 1940er-Jahren die Schauburg. © René Meinig

Zwischen Baustaub und Werkzeugen wurden am Sonntag die Sektflaschen entkorkt. Die Schauburg feierte 90. Geburtstag und ist damit das älteste Kino Dresdens, das noch betrieben wird. Um zu gratulieren, hatten sich bereits zehn Minuten vor offiziellem Partybeginn etwa 40 Besucher in einer Schlange vor dem Bauzaun auf der Königsbrücker Straße aufgestellt. Der öffnete sich mit etwas Verspätung um kurz nach 14 Uhr. Etwas später als ursprünglich geplant wird auch die Wiedereröffnung nach dem Umbau stattfinden. Der leichte Bauverzug tat der Feierstimmung am Sonntag keinen Abbruch. Jung und Alt waren gekommen, um in Erinnerungen zu schwelgen.

So auch Gerhard Ackermann. Der Rentner ist gerade einmal zwei Jahre jünger als das Kino. Er hat seinen ersten Film noch vor Ende des Zweiten Weltkriegs in der Schauburg gesehen. „Damals war es noch ein Nachspiel-Kino“, erinnert sich der 88-Jährige. Die Filmpremieren seien alle auf der Prager Straße gezeigt worden. Erst wenn ein Streifen schon vier oder fünf Wochen lief, konnte man ihn in der Schauburg sehen. Am Sonntag steht Ackermann im großen Saal, lässt seinen Blick schweifen. Was er von der Sanierung halten soll, weiß der Dresdner noch nicht so recht. „Früher haben hier 1 000 Leute reingepasst. Das hatte was“, sagt er.

An seinem Hochzeitstag – dem 8. August 1952 – saß er mit seiner frisch angetrauten Ehefrau auf einem dieser 1 000 Plätze. „Sie zeigten Peterle“, sagt er mit einem Lächeln. Eine Erinnerung an die Schauburg, die Ackermann ein Leben lang bewahren wird. Auch wenn seine Frau mittlerweile verstorben ist und der Dresdner sich meist in seiner Neustädter Wohnung eine seiner zahlreichen Videokassetten ansieht, statt ins Kino zu gehen. Wenn die Sanierung der Schauburg abgeschlossen ist, will er aber noch einmal vorbeischauen. Dann wird er im großen Saal Platz nehmen und sich an seinen Hochzeitstag in Dresdens ältestem Kino erinnern.

Seit Mai dieses Jahres wird das Denkmal saniert. Das war dringend notwendig. Denn zuletzt wurde beim Betreiberwechsel 1993 an dem Haus gebaut. Zuvor gab es nur einen Saal, beim Umbau wurden zwei ergänzt. Nun soll das Kino wieder wachsen. Auf dem Dach und unter dem Hof sind zwei weitere Räume geplant. Ein niedriger Millionenbetrag werde investiert, sagt Geschäftsführer Stefan Ostertag.

Eigentlich sollten pünktlich zum Geburtstag am Sonntag wieder die ersten Filme über die Leinwand flackern. Geplant war, bis zum Jahresende alle fünf Säle nacheinander zu öffnen. Allerdings wartete die eine oder andere Überraschung auf die Architekten. Dennoch sollen die ersten beiden Säle Mitte kommenden Monats wieder benutzbar sein. Im großen Saal können Besucher bereits am 25. Oktober zu einer Sonderveranstaltung Platz nehmen. Vielleicht erinnert sich auch dann der eine oder andere an einen besonderen Tag.

zur Startseite