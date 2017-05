Zur Himmelfahrt ins Freie Der Feiertag hält nicht nur Ausflugstipps für die Herren bereit. Alle dürfen genießen.

Das Oldtimertreffen auf der Prelle in Häslich ist schon schöne Tradition. Auch dieses Jahr rollen die schmucken Schätzchen wieder an. © Rene Plaul

Das typische Bild von radelnden Herren mit grünem Blattwerk am Lenker oder Zylinderträger hoch oben auf der Kutsche ist zum Himmelfahrtstag bekannt. Doch schon längst wagen sich an diesem schönen Maifeiertag immer mehr Familien ins Freie. Was früher also verpönt war (keine Frauen in die Biergärten!), ist heutzutage schöne Realität. Die SZ hat die besten Ausflugsziele zusammengesucht.

Oldtimer und mehr auf der Prelle

Ab 10 Uhr heißt es auf der Prelle in Häslich im Museum der Granitindustrie wieder „Himmelfahrt mit Oldtimertreffen“. Es locken eine Hüpfburg, die leckere Feldküche, die Uhu-Beobachtungsstation, Ballwerfen sowie Fahrten mit der Werkbahn. Ab 11 Uhr spielt dazu das Duo Rendezvous Rock, Oldies, schlager und Country auf. Um 14.30 Uhr gibt es eine Führung durch die Schauanlage. Außerdem: Vor dem Areal treffen sich wieder viele Oldtimerfreunde und stellen ihre Schätzchen aus.

Familienspaß bei Tomogara

Auch im Freizeitzentrum Tomogara an der Bautzner Straße heißt es diesmal: Familientag zu Himmelfahrt! Vor allem von 15 bis 18 Uhr locken Musik, eine Hüpfburg, viele Spiele für Kinder und Erwachsene, Kaffee und selbst gebackener Kuchen die Gäste her. Es gibt auch eine Kinderbetreuung. Der Erlös aus dem Kuchenverkauf fließt in den Kinderspielplatz. Der Eintritt ist frei. Zum Feiertagsausklang sollte man unbedingt den Biergarten besuchen.

Livemugge bei Handracks

Das Duo „Wunderwelt“ aus Kamenz, alias Sylko Freudenberg und Silke Rattay haben sich auch 2017 eine öffentliche Ganztagsprobe auf die Fahnen geschrieben. In ihrem Proben-Domizil „Handracks“ (am Tuchmacherteich) bauen sie die Instrumente ab 10 Uhr im Biergarten auf. Die Wirtin sorgt für deftiges Essen und außerdem wird das 20. Jubiläum der Gaststätte gefeiert. Ab 18 Uhr spielt dann Never Walk Alone auf – auf Abwegen sozusagen, sprich es gibt etwas Irish Folk und ein paar „alte Kamellen“. „Alles durcheinander und ungeprobt“, so Sylko Freudenberg.

Ausflug in die kultige Kulturmühle

Zum Männertag ist die Kulturmühle in Bischheim wie immer ab 11 Uhr geöffnet. Und am Abend sind dann die Damen eingeladen: „Damen-Wahl“, heißt es dann mit den Melankomikern ab 20 Uhr. Tickets sichern unter Telefon: 03578 730913.

Fahrradtour für jedermann

Die Wandergruppe Pulsnitz startet am Männertag zu einer Fahrradtour für jedermann. Diese ist etwa 25 Kilometer lang und beginnt an der Postmeilensäule am Wettinplatz. Mitradler willkommen!

Schwein am Spieß in Koitzsch

Die Gaststätte „Zum Brüderchen“ ist derzeit vom Verkehr etwas abgehangen. Himmelfahrts-Tourler und andere Gäste lädt man deshalb ausdrücklich zum traditionellen Schwein am Spieß ein. Die Gaststätte ist stets zu den gewohnten Zeiten geöffnet.

Duo Rendezvous im Schützenhaus

Auch das Pulsnitzer Schützenhaus empfängt natürlich Ausflügler ganztägig. Im Biergarten spielt das Kamenzer Duo Rendezvous ab 18 Uhr Livemusik.

