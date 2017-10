Zur Grippeschutzimpfung aufs Dorf Die Bulleritzer machen es richtig und gehen gleich geschlossen zu ihrer Ärztin. Die bot dafür einen extra Termin im Ort an.

Gemeinsam zur Impfung - das klappte jetzt in Bulleritz gut. © dpa

Vor ein paar Tagen gab es im kleinen Bulleritz einen besonderen Termin, der die Einwohner einmal mehr zusammenschweißte. Die Schwepnitzer Hausärztin Dipl. med. Elisabeth Frenzel hatte zur gemeinschaftlichen Grippeschutzimpfung für alle Bewohner von Bulleritz geladen. Die Impfung wurde sehr gut angenommen, war zu hören. Es gab auch kein langes Sitzen in einem Wartezimmer. Vor allem für die Älteren war die Aktion sehr gut zu erreichen – sie waren einmal nicht auf Bus oder ein Auto angewiesen. Einfacher geht’s wirklich nicht, war man sich einig. Vielleicht könnte diese Sache auf dem Land Schule machen? Ein großes Dankeschön geht an die Ärztin und ihr Team, die sich für diese Aktion die Zeit genommen haben. (if)

zur Startseite