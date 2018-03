Zur Ehre Gottes und zur Freude der Menschen

Am Taufstein der Domkirche Chojnów (früher deutsch Haynau) hielten die Gastgeber und die Besucher aus Wittichenau inne. Für Ernst-Heinrich Scholz (8. v. re.) und seine Schwester Annerose (5. v. li.) war es ein besonders bewegender Moment.Foto: privat

Kraftvoll erklangen die Choräle und Instrumentalstücke im Dom zu Chojnów (bei Legnica -Polen-), dargeboten vom Ökumenischen Posaunenchor Wittichenau, begleitet von Jungbläsern: Lieder zur Passion. Auf Polnisch und Deutsch zugleich zu hören waren „Lobe den Herrn“, „Gott ist gegenwärtig“ und „Ich bin getauft“. Das Taizé-Lied „Laudate omnes gentes“ sangen die rund 50 Besucher der Bläser-Andacht sogar viersprachig: auf Lateinisch, Polnisch, Tschechisch und Deutsch.

„Ein wunderbarer, bewegender Moment war die Bläsermusik. Für mich erfüllte sich ein Traum. Damit hatte ich nicht mehr gerechnet“, erzählt Ernst-Heinrich Scholz (77) aus Wittichenau. Wie seine Schwester Annerose (78) kehrte er in seine niederschlesische Geburtsstadt, die früher deutsch Haynau hieß, nach Jahrzehnten zurück. Im Dom wurde er am 22. Februar 1942 getauft. Das war auf den Tag genau ein Jahr vor der Hinrichtung von Hans und Sophie Scholl. Auch dieser beiden Widerständler gegen das Hitlerregime gedachten die Wittichenauer mit der Bläsermusik zur Passion in der Domkirche.

Dank der katholischen Bläser im Posaunenchor Wittichenau und dank des polnischen katholischen Kaplans Dr. Adam Kazmierski aus dem Erzbistum Breslau (Metropolitan-Erzdiözese / Archidiecezja wroclawska), der seit 2017 in Wittichenau wirkt, kamen die Kontakte mit Chojnów zustande. „Der Empfang war sehr herzlich und gastfreundlich. Mit 18 Mitgliedern des Posaunenchors waren wir Gäste der Stadt Chojnów“, sagt Tochter Jana-Eva Scholz, Leiterin des Ökumenischen Posaunenchors Wittichenau. Chojnóws Bürgermeister Jan Serkies nahm sich viel Zeit für die Gäste. Grußworte aus beiden Rathäusern und Dankesgaben wurden ausgetauscht. Nach der Bläsermusik lud Jan Serkies die Wittichenauer zum Essen ein. Auch die katholischen Geistlichen vor Ort und Jerzy Janus, Leiter des Regionalmuseums vor Ort, empfingen die Wittichenauer offenherzig. „Wir spürten: den Bürgern in Haynau ist sehr daran gelegen, dass es viele Begegnungen zwischen Polen und Deutschen gibt“, meint Jana-Eva Scholz. „Vor Ort übersetzte für uns Eberhard Scholz. Er gehört zu den wenigen nach dem Zweiten Weltkrieg verbliebenen Deutschen in der Region.“ 1945 wurde er im Martha-Heim in Liegnitz geboren. Damals wurde aus Liegnitz das polnische Legnica. Aus der Nachbarstadt Haynau wurde das polnische Chojnów.

„Ich danke Gott, dass wir heute hier sein dürfen“, begrüßte der Wittichenauer Ernst-Heinrich Scholz vor Ort die polnischen Gastgeber. Seine Familie wohnte ursprünglich direkt am Ring Nr. 8 bei Zahnarzt Mahler zur Miete. Vater Paul Scholz war Ingenieur. Er führte eine kleine Metallbau-Fabrik in Haynau. Sie spezialisierte sich auf die Herstellung von Tierfallen für die Jäger. Mutter Elsa Scholz war in Haynau Hebamme. Seit 1944 wohnte die Familie im eigenen Haus. Es gehörte zum Fabrik-Grundstück in der Bismarckstraße. 1945 musste die Familie fliehen. „Dank Gottes Fügung fanden wir uns alle wieder in der Kleinstadt Wittichenau“, erzählt Ernst-Heinrich Scholz. „Dort hatten wir auch eine evangelische Kirche.“ Sie wurde für ihn geistliche Heimat. 1952 lernte Ernst-Heinrich Scholz Posaune blasen. Ein Jahr später gründete sich der Posaunenchor mit sieben jungen Männern unter Leitung des evangelischen Pfarrers Otto Kasper aus Wittichenau. „Unser Bläservater ist ein evangelischer Pfarrer aus Westfalen – Johannes Kuhlo. Unsere Musik ist Kirchenmusik“, sagt Ernst-Heinrich Scholz. „Unser Leitmotiv heißt: Wir spielen zur Ehre Gottes, zur Freude der Menschen. Unser Herr ist Jesus Christus. Und wir sind Musikanten Gottes.“ Seit 1970 musizieren Wittichenauer Bläser als Ökumenischer Posaunenchor. Katholiken und Protestanten gehören ebenso dazu wie Sorben und Deutsche. Ernst-Heinrich Scholz musiziert bis heute mit. In der Domkirche seiner Geburtsstadt Haynau freute er sich über die sorgfältige Innensanierung und die wunderbare Akustik. Am Taufstein hielt er nach der Bläsermusik mit seiner Schwester Annerose inne. Sie blickten hinauf zu den Emporen in rund zwölf Metern Höhe. Der Dom heißt heute „Heiliger Peter und Paul Pfarrkirche“. Erbaut 1390-1468, erlebte das Gotteshaus eine bewegte Geschichte. Von 1660 stammt das barocke Taufbecken. Der Hauptaltar wurde 2006 restauriert. Sein zentrales Bildmotiv zeigt die Auferstehung Christi. Bis 1945 war die Kirche evangelisch, heute ist sie katholisch. Sie ist die größte dreischiffige Backsteinkirche Schlesiens.

Viele Gespräche führten die Wittichenauer vor Ort. Im Stadtmuseum im Alten Schloss besichtigten sie die Dauerausstellung. Diese zeigt heute Exponate von der Frühgeschichte (3 000 Jahre vor Christus) bis in die Gegenwart. Zudem besichtigten die Wittichenauer Gäste im Museum die aktuelle Sonderausstellung über Lausitzer Pfefferkuchen. „Das ist ein guter Moment, in dem wir zusammenkommen“, meinte Museumsleiter Jerzy Janus. Für die Führungen mit den Wittichenauern nahm er sich viel Zeit. „Solche Begegnungen bereichern. Daraus können langfristig Kontakte und Freundschaften entstehen“, meint Ernst-Heinrich Scholz dankbar. In den Gesprächen ging es natürlich auch um Wittichenau und die dortigen Traditionen wie den Karneval und die Osterprozession. „Wir haben viel Offenheit und Interesse gespürt“, meint Jana-Eva Scholz. „Solche Dialoge und Begegnungen sind mir wichtig. Ich bin gern Grenzgänger.“

Weitere Begegnungen sollen folgen. Im Juni sind die Wittichenauer Posaunenbläser zum Patronatsfest nach Chojnów eingeladen. Sicher werden die Polen eines Tages auch Wittichenau besuchen.

