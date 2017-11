Zur Blutentnahme trotz Widerstand Ein 39-Jähriger ist am Donnerstag mit Drogen am Steuer erwischt worden. Mit vier Wagen war die Polizei vor Ort.

Erregte Aufsehen: Einsatz der Polizei an der Bahnhofstraße. © Maria Fricke

Eine normale Verkehrskontrolle hat am Donnerstagmittag in Döbeln gleich mehrere Einsatzkräfte der Polizei erfordert. Gegen 12.35 Uhr waren an der Bahnhofstraße vier Beamte dabei zu beobachten, wie sie versuchten, einen groß gewachsenen Mann mit dunklen Haaren festzuhalten. Der Mann wehrte sich lautstark gegen die Griffe der Beamten, entzog sich diesen immer wieder. Er brüllte die Beamten an, wollte losgelassen werden. Nach einiger Zeit der Rangelei ließen die Beamten von dem Mann ab. Die vier Polizisten, die zuerst vor Ort gewesen sind, baten um Verstärkung. Innerhalb weniger Minuten trafen zwei weitere Polizeifahrzeuge mit Beamten an der Bahnhofstraße ein.

Am Ende doch beim Arzt gelandet

Bei einer Verkehrskontrolle sei bei dem 39-Jährigen der Einfluss von Betäubungsmitteln festgestellt worden, informierte Andrzej Rydzik von der Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz auf Nachfrage über den Einsatz. Ein Beamter vor Ort informierte den DA, dass der Mann mit zur Blutentnahme zum Arzt sollte. Dagegen habe er jedoch Widerstand geleistet. „Vor Ort führen wir nur einen Vor-Test durch“, erklärte Andrzej Rydzik. Damit die Werte auch vor Gericht standhalten, sei zusätzlich eine Blutentnahme erforderlich. Zu dieser sei es abschließend auch gekommen, so der Polizeisprecher.

Aufgrund des Einsatzes war kurzzeitig der Verkehr an der Bahnhofstraße blockiert. Ein Einsatzfahrzeug der Polizei stand auf der Straße, andere Fahrzeuge kamen nicht weiter. Einige Passanten sowie Anwohner der Bahnhofstraße beobachteten die Beamten bei ihrer Arbeit.

zur Startseite