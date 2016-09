Zumba-Tänzer gewinnen Stadtwette Die Fans der schweißtreibenden Sportart konnten über 100 Gäste zum Mitmachen bewegen.

Gewerbevereinschef Uwe Reichel löst den Wetteinsatz ein: die Zumba-Fans sind zum Stammtisch des Gewerbevereins eingeladen. © Archiv/Claudia Hübschmann

Die Meißner Physiotherapeutin Evelyn Köhler hat zusammen mit ihren Zumba-Freunden die Stadtwette zum diesjährigen Weinfest in Meißen gewonnen.

Der Gewerbeverein Meißen hatte gewettet, dass es die Zumba-Fans nicht schaffen, am Sonnabend, um 16.30 Uhr, 100 Personen zu gewinnen, die gemeinsam vor der Bühne auf dem historischen Markt die für Zumba typischen Tanz-Bewegungen mitmachen. Wie Gewerbevereinschef Uwe Reichel gezählt hat, kamen jedoch sogar 110 Meißner und Gäste zusammen und zappelten fleißig mit. Vom Opa bis zu Kleinkind kam der Markt in Bewegung. Die Abwechslung wird allgemein als sehr gelungen bewertet.

Als Wetteinsatz sind die Zumba-Fans nun zum Stammtisch des Gewerbevereins eingeladen. Dieser führt damit eine sportliche Tradition fort. So stiegen die Mitglieder bereits gemeinsam in ein Drachenboot und nahmen an einem Wettbewerb im Bügeleisen-Curling teil. (SZ/pa)

