Zum zweiten Mal auferstanden

Vor einem Jahr wiederholte sich das Unglück von 2001. Die Galvanik Heidenau brannte ab. Der Neubau dauert länger als gehofft.

Der gleiche Betrieb nach dem Brand im Mai 2016. Damals vernichtete das Feuer zum zweiten Mal das Unternehmen.

Schreck im Urlaub: ein Anruf vom Wachschutz. So hatte Karsten Winkler auch vor einem Jahr vom Brand in seinem Galvanik-Unternehmen erfahren. Diesmal war es nur ein nicht ganz geschlossenes Zelt auf der Baustelle. Winkler konnte weiter Urlaub machen. Nun ist er wieder da und sein wichtigstes Arbeitsmittel ist nach wie vor der Zollmaßstab.

Der Wiederaufbau läuft, die Montage der Maschinen hat begonnen. Über 600 Sensoren sind zu installieren, unzählige Meter Rohrleitungen anzuschließen und zu verlegen. Die Abluftanlage wurde am Donnerstag aufgebaut. In der großen Halle fällt das für solche Gebäude ungewöhnlich viele Holz auf. An den Wänden erinnernd an Fachwerk, unterm Dach als eine Art Trennwände. Das war die Idee des Architekten, und Winkler gefällt es. Genau wie die Farben des Firmengebäudes an der Pirnaer Straße – Gelb und Blau. Dass das auch die Heidenauer Stadtfarben sind, ist Zufall. Gelb war schon immer die der Galvanik-Firma, Blau passt dazu, sagte der Architekt.

Holz ist angenehm und rostet nicht, sagt Winkler. Aber es kann brennen. Die Galvanik bekommt jetzt ein noch ausgeklügelteres Sicherungssystem: Brandfrüherkennung per Thermoscan. Das ist ähnlich einer Wärmebildkamera. Es sind jedoch Produktionsabläufe gespeichert. Wenn also in der Technologie kurz hohe Temperaturen normal sind, schlägt das System nicht gleich Alarm. Wohl aber, wenn es an der falschen Stelle zu schnell zu heiß wird. Winkler hofft, dass das nie der Fall sein wird und wenn, dass es nicht noch einmal so schlimm endet wie 2001 und vor einem Jahr. Das blieb nichts übrig, auch nichts von den rund 100 Kilogramm Akten. Ende Juli soll die Maschine wieder in Betrieb genommen werden. Einen Monat wird es dauern, bis alles läuft, bis Jahresende will die Galvanik dann wieder voll im Geschäft sein. Alles etwas später als geplant. „Wir wollten schon weiter sein“, sagt Winkler. Der Winter und eine neue Technologie bei der Beschichtung der für die Galvanisierung wichtigen Säuretrasse sind schuld an der Verzögerung.

Ein Jahr wieder aufholen

Über ein Jahr fehlt den Heidenauer Galvanikern. Viel Zeit in einer kurzlebigen Zeit. Die Technik verändert sich rasant, Abläufe werden schneller. Die Galvanik ist dank der Unterstützung anderer Firmen, die Aufträge übernommen haben, nicht vom Markt verschwunden. Doch es fehlte der regelmäßige Kontakt zu den Kunden. „Sonst haben wir alle drei Tage miteinander geredet“, sagt Winkler. Diese Lücke gilt es nun, wieder zu schließen. „Jetzt geht es darum, wieder den Anschluss zu finden.“ Die Mitarbeiter konnten dank Versicherung bleiben, machten in den vergangenen Monaten das, was anfiel, und freuen sich nun auf ihre eigentliche Arbeit. Sie werden jetzt für die neue Technik geschult. Zur Heidenauer Ausbildungsmesse ist die Galvanik dieses Jahr wieder dabei. Auch Praktika werden wieder angeboten.

Die Galvanik ist jetzt auf dem modernsten Stand. Das wäre sie ohne den Brand sicher nicht. Dennoch hätte Winkler das Jahr anders genutzt, wenn er es sich hätte raussuchen können. Konnte er aber nicht. Wenn er im Urlaub Anrufe bekommt, ist das noch immer eine Schrecksekunde. Mehr nicht. „Im Urlaub muss man abschalten können.“ Anders hätte er es nicht geschafft, seinen Betrieb zum zweiten Mal wieder aufzubauen.

