Zum Zuschauen verdammt

Es wird wieder ein seltsamer Abend für Martin Männel. Sein FC Erzgebirge Aue steht unter Druck, droht auf einen Abstiegsplatz in der 2. Fußball-Bundesliga abzurutschen. Der Kapitän kann der Mannschaft aber erneut nicht helfen. „Ein sehr ungewohntes Gefühl“, sagte Männel vor der Auer Partie an diesem Freitagabend beim TSV 1860 München.

Vor etwas mehr als einem Monat zog sich Männel eine schwere Verletzung am Ellenbogen zu. Nach zwei Operationen und einem Aufenthalt im Krankenhaus kämpft sich der Torwart langsam zurück. „Ich habe seit einem Tag nach der OP keine Schmerzen mehr. Wenn ich ein Feldspieler wäre, könnte ich wohl schon wieder auf dem Platz stehen“, erklärt der 28-Jährige.

Seit Dienstag befindet er sich für drei Wochen in Donaustauf in einer Reha-Klinik von Klaus Eder, dem Physiotherapeuten der Fußball-Nationalmannschaft. „Es ist schwierig, dort einen Platz zu bekommen. Den Kontakt hat Pascal Köpkes Papa hergestellt“, erklärt Männel. Pacal Köpkes Vater ist der DFB-Torwarttrainer Andy Köpke. „Er hat sich bei mir gemeldet und mir erstmal alles Gute gewünscht. Er hat mir das organisiert“, sagte Männel.

Die Nachverpflichtung von Daniel Haas findet die eigentliche Auer Nummer Eins richtig: „Das macht es mir auch ein Stück weit leichter.“ Mit seinem künftigen Konkurrenten habe er „für die kurze Zeit ein gutes Verhältnis“. Überhaupt sei es „egal, was in ein paar Monaten ist. Jetzt geht es darum Punkte zu sammeln, damit wir im Winter eine gute Ausgangslage haben, um am Ende die Klasse zu halten“.

Vergangenen Sonntag beim 1:3 vor heimischer Kulisse gegen den 1. FC Union Berlin leistete sich Haas zwei Patzer. „Es verbittet sich, die Niederlage an einzelnen fest zu machen“, betont Männel aber.

Bislang war er trotz Verletzung nah an der Mannschaft. Nun will er die sozialen Netzwerke und Messenger-Dienste nutzen, um mit seinem Team in Kontakt zu bleiben. Wo genau er das Kellerduell gegen München verfolgen wird, weiß Männel noch nicht. Wann Männel selbst wieder mithelfen kann, lässt er offen: „Ich könnte dazu was sagen, ich habe meine Ziele, aber ich will weder mich, noch die medizinische Abteilung nicht unnötig unter Druck setzen.“ Eine Rückkehr noch in diesem Jahr ist äußerst unwahrscheinlich. (dpa)

