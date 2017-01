Zum Wintersport mit dem Familienzentrum

Als Auftakt der diesjährigen Winterferien fährt ein Team des Großenhainer Familienzentrums der Diakonie vom 10. bis 12. Februar zum Wintersport nach Oberwiesenthal. Los geht´s am Freitag nach der Zeugnisausgabe gegen 16 Uhr. Dieses Angebot richtet sich an Schulkinder mit Interesse an Winteraktivitäten wie Ski-Abfahrt und -Langlauf, Rodeln oder Schneewanderung. Die Kosten betragen pro Teilnehmer 40 Euro. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Deshalb sollte man sich im Familienzentrum unter 5280941 informieren und schnell anmelden. (SZ)

