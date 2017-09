Zum Tratsch an die Milchrampe Edith Penk ist das Urgestein des Dorftheaters Rohne. Das gibt es seit nunmehr 25 Jahren. Fortsetzung folgt.

Edith Penk, wie man sie kennt. Ein Vierteljahrhundert ist schon beinahe eine Ewigkeit. Dass es das Dorftheater Rohne einmal so lange geben würde, hätte sie sich damals nicht vorstellen können. Und ein Ende ist nicht abzusehen. Auch wenn die 79-Jährige nun etwas kürzertreten will. © Joachim Rehle

Einmal Theater, immer Theater. Es klingt ein bisschen nach Binsenweisheit. Edith Penk schmunzelt. Die „Pension zur fröhlichen Einkehr“, das sei so ein Renner gewesen. Der dicke Ordner vor ihr ist vollgepackt mit Erinnerungen, mit vielen Fotos von den Aufführungen. Als sie anfing, mit ein paar anderen für Kinder zu spielen, wer hätte da ahnen können, dass es das Dorftheater Rohne 25 Jahre später noch immer gibt? Und das mit der gleichen Leidenschaft. Um die 570 Vorstellungen mögen es in der Zwischenzeit sein, kleinere Auftritte bei Familienfeiern gar nicht eingerechnet. Begangen wurde das Vierteljahrhundert des Bestehens mit einer Jubiläumsvorstellung im Kulturzentrum Schleife. Die Stimmung sei wie immer richtig toll gewesen. Dafür und für die Treue der Fans sind die Mitspieler dankbar.

Sie habe schon als Kind gerne Theater gespielt, erzählt Edith Penk. Als Erzieherin leitete sie später Kindertheatergruppen. In der Schule in Trebendorf, dann in Schleife. Es sei oft recht leise gewesen, weil sie mit Kindern nicht die große Technik gehabt hätten. Irgendwann entstand deshalb die Idee, dass Erwachsene Theater spielen. Im März 1992 gründeten sie das Dorftheater Rohne. Zu sechst 18 Rollen zu spielen und sich zwischendurch auch noch umzuziehen, das sei ein bisschen stressig gewesen, erinnert sie sich. Aber es ging, hat Spaß gemacht – und kam an. Und zwar so gut, dass sich weitere Mitspieler fanden, manche ihre Kinder mitbrachten. Zeitweise waren sie an die 30 Leute. Jetzt im Jubiläumsjahr sind sie zu acht. Die Jüngste im zarten Alter von neun Lenzen, sie als Älteste oder auch „die drei jungen Mädels“, die seit der vierten Klasse mitmachen und das seit 20 Jahren.

Nach ihrem Lieblingsstück befragt, zählt Edith Penk gleich mehrere auf. Bei über 30 Märchen, Sketchen und Sagen könne sie sich gar nicht auf ein einzelnes festlegen. „Die drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ gehören ebenso dazu wie der „Teufel mit den drei goldenen Haaren“ oder „Hänsel und Gretel“, die in der Version des Dorftheaters Rohne als Liebespärchen durch den Wald ziehen. Fast alle Stücke sind selbst geschrieben, einige von ihrem Sohn Christian, der auch als Techniker fungiert und selber mitspielt. Die Themen wählen alle gemeinsam aus. Wenn ein Anruf käme, hätten sie aus ihrem Repertoire immer etwas in petto. Da reichen dafür dann wenige Proben aus. Geprobt wird jeweils dienstags. Eigentlich in der einstigen Schule in Rohne, seit drei Jahren aber des Öfteren bei Familie Penk zu Hause. Die Stücke kommen sowieso jedes Mal ein bisschen anders rüber. Das Schöne sei, so die Chefin des Dorftheaters, dass jeder Mitspieler auf den anderen reagieren kann. „Kleine Pannen sorgen für Lacher. Das macht einem auch selber Freude. Wir sind ja alles Laienspieler“, erklärt Edith Penk. Und die haben bis heute reichlich Spaß daran.

Die Kostüme sind zum großen Teil selbst genäht, Kulissen selber gebaut. Bisweilen trägt die Rohnerin im Alltag Tracht. Auch in die Stücke baut das kleine Ensemble gerne Trachten ein. In ihren Tratsch auf der Bühne zum Beispiel, wie er einst an der Milchrampe in den Dörfern gang und gäbe war. Es sei fast zum Markenzeichen geworden, dass sie dabei wie in einem Kabarett alles auf die Schippe nehmen. An der einen oder anderen Stelle folgt ein Schlenker zur Kohle, was aber nicht jedem schmeckt.

Ihr großer Traum war es, einmal in einer Aufführung des sorbischen Theaters in Bautzen mitzuspielen. „Das hat sich leider nie ergeben“, sagt sie. Und es klingt ein bisschen traurig. Gleich darauf schwärmt sie mit der ihr eigenen Begeisterung von Auftritten des Dorftheaters beim Brandenburgtag oder dem Tag der Sachsen. Regelmäßig haben sie auf dem Njepila-Hof gespielt, in diesem Jahr aber noch nichts von dort gehört. Als nächstes großes Vorhaben steht eine Veranstaltung mit dem Sorbischen National-Ensemble im März an. Und vielleicht nehmen sie ja 2017 noch den „Gestiefelten Kater“ in Angriff.

Ohne Theater, das würde schon gehen, sagt Edith Penk. Darüber denkt sie noch nicht nach. Trotz ihrer 79 Jahre hält sie die Fäden des Dorftheaters in der Hand. Sie räumt ein, nicht mehr ganz so aktiv dabei zu sein. Die Jüngeren würden das alleine gut hinkriegen. Das Theater hat sie jung gehalten, ihr Beruf und der Umgang mit Kindern sowieso. Nicht zuletzt ihre eigene Familie, zu der mittlerweile elf Enkel und zehn Urenkel gehören. Da werde die Oma gebraucht. Als Kind sei sie am Wald aufgewachsen und bis heute gerne draußen. Auch das hält sie fit, wie sie sagt.

