Zum Toreschießen eingeladen Grün-Weiß Coswig kassiert eine Heimpleite. Personelle Probleme sind nicht allein der Grund.

© Symbolbild/Claudia Hübschmann

Die SpVgg. Grün-Weiß Coswig kassierte am dritten Spieltag der Landesklasse Mitte gegen den ehemaligen Landesligisten Heidenauer SV eine 1:3 (0:1)-Niederlage. Trainer Frank Selber bemühte eine oft zitierte Floskel: „Wir haben momentan kein Glück, und dann kommt auch noch Pech hinzu“.

Auch wenn sich die Aufstellungsprobleme der Coswiger durch das kurzfristige Erscheinen von Julian Diener und Philipp Langer von ihrem Trainerlehrgang etwas entspannten, musste der Coach wieder umstellen. Zwar kam auch Sebastian Scheithauer von seiner Chemnitzer Arbeitsstelle gerade noch rechtzeitig, doch Leute wie Erik Wernicke, Benjamin Baumann, Robert Gläsel oder Robert Nietzold mussten ersetzt werden. „Das soll keine Ausrede sein. Auch andere Mannschaften haben diese Problematik“, so Selber.

Gegen den Heidenauer SV zeigte sich dann wieder das momentane Manko der Grün-Weißen. Vor allem in der ersten Halbzeit boten sich den Hausherren vor 100 Zuschauern doch einige gute Tormöglichkeiten, die aber allesamt vergeigt wurden. Und dann werden in der Defensivabteilung sogenannte leichte Fehler gemacht, die den Gegner zum Toreschießen einladen. In der 30. Minute ließ sich der tschechische Routinier Vit Turtenwald solch eine Einladung nicht entgehen. Mit all seiner Erfahrung aus seiner Profizeit, die er unter anderem bei Bohemians Prag absolvierte, vollstreckte der 36-Jährige zur Gästeführung. Tom Kuhn erhöhte in der 54. Minute. Dann kam das zitierte Pech der Coswiger in die Partie. Manuel Kahlig wurde eingewechselt. Nach einem Zusammenprall mit einem gegnerischen Spieler zerbrach eine Kontaktlinse des 34-Jährigen. Nach nur sechs Minuten Einsatzzeit musste Kahlig wieder vom Platz. „Glücklicherweise hat er sich nicht schlimmer verletzt. So etwas kann ja auch mal schlecht ausgehen“, atmete sein Trainer auf. In der 86. Minute traf Friedrich Töpfer zum dritten Heidenauer Streich. Auf der Gegenseite erzielte Thomas Gräbner per Foulstrafstoß wenigstens den Ehrentreffer für Grün-Weiß. „Unsere Fehlerquote ist zu hoch“, zog Selber ein Fazit. Einen Grund für ein Lob hatte der Coach dann doch noch: „Es ist schon bezeichnend, dass ein Altherren-Spieler wie Jan Derfert in seiner Einsatzzeit ab der 66. Minute mehr Akzente setzte als unsere gestandenen Stammspieler“. (jj)

zur Startseite