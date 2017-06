Zum Tischtennis in den Kultgasthof Probleme mit Nachbarn verhinderten lange Zeit die Erweiterung des Lockwitzer Sportvereins. Das ist jetzt anders.

Im Unteren Gasthof Lockwitz gibt es neuerdings Tischtennis-Duelle. © René Meinig

Der Ball klickt auf der Platte und den Schlägern. Schuhe quietschen auf dem Parkettboden. Im Tanzsaal über dem Unteren Gasthof Lockwitz in der Dohnaer Straße wird ein erbittertes Duell an der Tischtennisplatte ausgetragen.

Obwohl der Raum eigentlich keine Sporthalle ist, freut sich Dieter Hofmann, der Vorsitzende vom Lockwitzer Sportverein, sichtlich, dass er hier trainieren kann. „In Dresden ist es fast unmöglich, einen Platz in einer Sporthalle zu bekommen“, sagt der 56-jährige Dresdner. Immer wenn ein Sportverein neue Disziplinen anbieten wolle, scheitere das Projekt daran, dass es keine freien Hallen gebe. Außerdem sei der Raum – wenn auch keine Sporthalle – sehr groß. Das gebe genug Bewegungsfreiheit auch für größere Gruppen.

Zusätzlicher Platz war für die Lockwitzer besonders wichtig. Auf dem Sportplatz, wo das Fußballteam seit 1921 trainiert, gab es Probleme mit den Nachbarn. „Ein Ehepaar hat ein Haus daneben gekauft“, sagt der Vorsitzende. Seither seien regelmäßig Beschwerden bis hin zu Anzeigen in seinem Briefkasten gelandet. Dabei sei es beispielsweise um zu helles Flutlicht, Lautstärke und Bälle im Garten gegangen. „Jetzt müssen wir abends immer eine Stunde früher Schluss machen“, sagt Hofmann.

Deswegen hätten vier Trainingsgruppen wegfallen müssen. Und das, obwohl der Verein eigentlich erweitern wollte. Zum Glück gab es einen Ausweg. Ein Unterstützer des Vereins besitzt den Tanzsaal. Dieser war weitgehend ungenutzt, aber in gutem Zustand. Bei einer Vereinsfeier dort sei das Thema dann zur Sprache gekommen. „Am Ende wurde uns der Raum für eine vereinstaugliche Summe überlassen“, sagt Hofmann. Jetzt sei endlich genug Platz für die neuen Trainingsgruppen da.

Der Saal sei auch deswegen perfekt, da viele alteingesessene Lockwitzer ihn noch aus früherer Zeit kennen. „Vor der Wende gab es hier am Wochenende immer Jugendtanz“, sagt er. Er sei sehr froh, dass der Raum jetzt wieder ein sozialer Treffpunkt werden könne.

Deswegen wird jetzt hier an drei Tagen die Woche getanzt, Gymnastik gemacht oder Tischtennis gespielt. Am Wochenende wird der Saal für private Veranstaltungen vermietet. „So können wir unsere Kosten decken“, sagt er. Für zwei Abende in der Woche sucht Hofmann noch nach Trainern. Sein Ziel sei, möglichst viele verschiedene Sportarten anzubieten.

