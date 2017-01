Zum Teufel mit der Imagekrise Wie ein Volleyballfan das DSC-Maskottchen Burny auf Promireise durch Dresden schickte – und was er als Nächstes ausheckt.

zurück Bild 1 von 4 weiter Burny weiß einfach, wie man mit Promis umgehen muss. Jan Josef Liefers ist seinem teuflischen Charme erlegen. © privat Burny weiß einfach, wie man mit Promis umgehen muss. Jan Josef Liefers ist seinem teuflischen Charme erlegen.

Genauso wie Florian Henckel von Donnersmarck (gemeinsam mit Promijägerin Andrea Hafenstein), ...

... Wolfgang Stumph,

... und Kurt Biedenkopf.

Er hatte sie alle! Wolfgang Stumph, Florian Henckel von Donnersmarck, Kurt Biedenkopf, Jan Josef Liefers und Dutzende andere Promis posierten Arm in Arm mit Burny, dem teuflischen Maskottchen der Volleyballerinnen vom DSC Dresden.

Hinter der Aktion steckt Andrea Hafenstein, die sich selbst als „Edelfan“ bezeichnet und für ihre Idole ein ganz besonderes Fotobuch gestaltet hat. Dafür ging die 54-Jährige monatelang mit ihrem Stoff-Burny auf Promijagd – und das über alle Maßen erfolgreich! Bei Konzerten, Werbeterminen, Filmdrehs – überall lauerte sie den bekannten Gesichtern auf und ging unerschrocken auf sie zu. „Charmant und penetrant“, wie sie selbst sagt. Bei den Titans saß Burny für das Foto im Basketballkorb, Dynamo-Sportdirektor Ralf Minge veralberte ihn mit Hasenohren, Dresdens OB Dirk Hilbert (FDP) knuddelte ihn regelrecht und Gregor Gysi fasste ihm forsch ans Teufelshorn. „Anna Netrebko wollte den Burny sogar mit nach Haus nehmen“, sagt Andrea Hafenstein und lacht.

Sie ist alles andere als ein typischer Groupie, und sie wollte auch nicht einfach nur ein buntes und witziges Fotobuch zusammenstellen. „Ich möchte über unsere Volleyballerinnen als die sportlichen Aushängeschilder der Stadt etwas für das Image Dresdens tun“, sagt sie. Jeder Sportler, jeder Politiker, jeder Musiker und jeder Schauspieler, den sie für ihre Idee gewinnen konnte, symbolisiert für sie einen Beitrag zu einer bunten und kulturell vielfältigen Stadt. Gerade in Zeiten, in denen ganz andere Schlagzeilen dominieren.

Andrea Hafenstein hat sich nun einen neuen Plan in den Kopf gesetzt. Sie möchte ihr Buch beim Semperopernball am 3. Februar unter den Gästen verteilen und die DSC-Volleyballerinnen in diesem Zuge am besten gleich noch mit auf die Gästeliste bringen. Damit sie ihr Werk vervielfältigen kann, braucht sie jedoch noch die Unterstützung von Sponsoren. „Ich bin eine Kämpferin“, verspricht sie, „und ich schaffe mehr, als mancher mir zutraut.“

