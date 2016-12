Zum Studieren in die Ferne – nach Zittau Albagir Babkir aus dem Sudan bereitet sich auf ein Studium in der Oberlausitz vor. Der Sprachtest in vier Wochen ist entscheidend.

In der Mensa trifft sich Albagir Babkir zum SZ-Gespräch. © Matthias Weber

Zittau. Es ist frisch, der Wind bläst Albagir Babkir entgegen. Der junge Mann fröstelt. Das Wetter ist so ganz anders als in seiner Heimat. Der 24-Jährige kommt aus dem Sudan – gut acht Flugstunden von Sachsen entfernt. In dem ostafrikanischen Land ist es deutlich wärmer. Auch Ende Dezember sinken die Temperaturen kaum unter 30 Grad Celsius. Den Jahreswechsel verbringt Albagir Babkir dennoch in Zittau. Er muss lernen. In wenigen Wochen steht eine wichtige Prüfung für ihn an. Deren Ausgang ist entscheidend, ob er weiter in Zittau studieren kann. Beim ersten Mal hat er den Sprachtest nicht bestanden. Die deutsche Sprache ist nicht einfach, wie Ausländer immer wieder behaupten.

Bei dem jungen Sudanesen hat man kaum das Gefühl, dass er Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache hat. Die Fragen scheint er gut zu verstehen und die Antworten gibt er auch in gut verständlichem Deutsch. Schon in seiner Heimat besuchte er einen Sprachkurs am Goethe-Institut. Einer seiner dortigen Bekannten empfahl ihm Zittau als Studienort. Dieser Freund absolvierte vor zwei Jahren das hiesige Studienkolleg, in dem ausländische Studenten auf die weitere Hochschulausbildung in Deutschland vorbereitet werden.

Afrikaner sind im Studienkolleg immer noch die Minderheit. Abgesehen von den Marokkanern, die seit Jahren zahlreich nach Zittau kommen. Junge Leute aus dem Rest des riesigen Kontinents lassen sich an einer Hand abzählen.

Mal war jemand aus Kenia da, dann aus Kamerun und voriges Jahr erstmals ein Student aus Burkina Faso. Und auch aus dem Sudan verschlägt es immer mal wieder jemanden an die Neiße. So wie Albagir Babkirs Bekannter, der mittlerweile in Aachen weiterstudiert. Aktuell gibt es vier Sudanesen an der Hochschule Zittau/Görlitz – zwei, die bereits studieren, und zwei, die das Studienkolleg besuchen. Sie kennen sich vom Goethe-Institut, das in der sudanesischen Hauptstadt Khartum seinen Sitz hat, erzählt Albagir Babkir.

Der 24-Jährige stammt aus Wad Madni, einer Stadt, die ungefähr in der Mitte des 1,8 Millionen Quadratkilometer großen Landes liegt. Im Sommer 2015 kam er nach Zittau. Er hat vorher viel über die Stadt und die Region gehört. Das meiste war negativ. Es gebe beispielsweise viele Rassisten oder abends nach sechs Uhr könne man sich nicht mehr unbehellig draußen bewegen, hieß es unter anderem. Der 24-Jährige hat seit seiner Ankunft einen anderen Eindruck von Zittau gewonnen. Er sei bisher noch nicht wegen seiner Hautfarbe angefeindet worden. Manchmal gucken ihn die Leute zwar schief an, doch das sei ihm egal, sagt Albagir Babkir.

Abends könne er auch in die Stadt gehen, ohne das etwas passiert, sagt der Moslem. Meistens ist er mit seinen Freunden aus dem Wohnheim oder dem Studienkolleg unterwegs, oft aber auch allein. Derzeit bleibt er in seiner freien Zeit lieber im Wohnheim, sitzt jeden Tag über den Büchern. Vor allem die Grammatik falle ihm schwer, sagt er. Albagir Babkir will die Prüfung diesmal unbedingt schaffen und weiter in Zittau bleiben. Sein Ziel: ein Elektrotechnik-Studium. Im Sudan hat er schon Maschinenbau studiert. Die Zittauer Ausbildung würde perfekt dazu passen, meint der junge Sudanese. „Damit kann man überall arbeiten“, steht für ihn fest.

Um überhaupt nach Deutschland kommen zu können, arbeitete er erst einmal eine Weile. Auch die Familie hat geholfen. Seine Mutter ist Lehrerin, sein Vater bereits Rentner. Einfach sei es trotz des Berufs für seine Eltern nicht gewesen, ihn finanziell zu unterstützen. Während des erhofften Studiums kann er kaum auf weiteres Geld von den Eltern hoffen – das muss er sich selber finanzieren.

Albagir Babkir kann sich vorstellen, ein duales Studium zu machen. An der hiesigen Hochschule nennt sich das Kooperative Ingenieurausbildung (Kia). Die Jugendlichen lernen dabei auf der einen Seite die Theorie an der Hochschule und sammeln auf der anderen Seite praktische Erfahrungen in ihrem Ausbildungsbetrieb. Wenn Albagir Babkir später mal einen guten Job findet, will er sich bei seinen Eltern revanchieren. Auch das ist für ihn ein Antrieb, den anstehenden Sprachtest zu bestehen. Trotz des immer näher rückenden Prüfungstermins braucht er ab und zu etwas Abwechslung.

Mit seinen Freunden vom Studienkolleg war er bei der Weihnachtsfeier des Ausländerbeirates dabei und an Silvester will er sich mit Freunden treffen. Bis dahin wird er aber noch so manche Vokabel und Grammatik-Regel büffeln. Ganz schnell zieht er sich deshalb auch nach dem Gespräch die Kapuze über den Kopf und macht sich auf den Weg zurück in sein Wohnheim.

zur Startseite