Handball Zum Siegen verdammt Die Neudorf/Döbelner Männer treffen auf das sieglose Schlusslicht. Da müssen im Abstiegskampf zwei Punkte her.

Matthias Strehle und die Handballer der HSG Neudorf/Döbeln müssen sich am Sonntag gegen den SV Plauen-Oberlosa II vorm gegnerischen Tor gefährlicher präsentieren als in der Vorwoche gegen die SG Leipzig/Zwenkau gegen die zahlreiche Chancen liegengelassen wurden. © Dirk Westphal

Sachsenliga Männer

Diesmal ist ein Sieg Pflicht. Alles andere zählt nicht! Die Männer der HSG Neudorf/Döbeln (10./10:16) spielen erneut zu Hause und das gegen den bislang punktlosen Aufsteiger SV Plauen-Oberlosa 04 II (12./0:26).

Nachdem die HSG bereits das Hinspiel in Plauen für sich entschied, kann die Zielstellung nur ein weiterer voller Erfolg gegen den Tabellenletzten lauten. Alles andere würde den Gastgeber im Bemühen im Kampf um den Klassenerhalt unnötig zurückwerfen. Die spielerische Substanz spricht für die Einheimischen. Und wenn diese ihr wahres Leistungsvermögen im Spiel konsequent umsetzen, dann wird auch der Doppelpunktgewinn gelingen. Dem Neuling ist aber auch der nötige Respekt entgegenzubringen, denn die Plauener werden sich nicht kampflos fügen und eine Unterschätzung verbietet sich bei der derzeitigen Platzierung der Mittelsachsen von selbst. „Klar, die zwei Punkte wollen wir holen, um den Anschluss nicht zu verlieren. Etwas anderes gibt es da nicht“, sagte HSG-Trainer Michael Schneider, dem mit einer Veränderung wohl der gleiche Kader wie in der Vorwoche zur Verfügung steht: Franz Schuster rückt für den fehlenden Tim Voigt in die Mannschaft.

Sachsenliga Frauen

Die HSG Neudorf/Döbeln (6./14:12) hat mit dem SV Plauen-Oberlosa 04 (4./17:9) ein Spitzenteam der Liga zu Gast. Der Tabellenvierte hat im bisherigen Saisonverlauf die größere Kontinuität und auch die stabilere Leistung gezeigt. Dennoch gehen die Gastgeberinnen nicht ohne eigene Chancen in dieses Spiel. Wenn die HSG eine optimale Leistung abliefern und den Aufwärtstrend der vergangenen Wochen fortsetzen kann, dann haben die Mittelsächsinnen gute Aussichten, beide Punkte auf dem Habenkonto zu verbuchen. Leicht wird das aber nicht. Die Gäste sind in der Lage, der HSG das Leben mehr als schwer zu machen. „Die letzten Ergebnisse von Plauen sind erstaunlich und wir hoffen, sie auch noch einmal so schwach zu erwischen“, sagte HSG-Trainer Daniel Reddiger und fügte an: „Heimspiele sind unsere Spiele. Und wenn wir die Leistung der Vorwoche gegen TU Dresden wieder abrufen können, dann müsste Plauen fällig sein.“Fehlen wird Isabel Gebhardt, dafür rückt HSG-Urgestein Sandra Klausner in den Kader.

Verbandsliga Männer

Beim ESV Dresden (4./15:11) ist der VfL Waldheim 54 (7./12:14) zum zweiten Mal infolge auswärts aktiv. Der Gastgeber spielt eine recht gute und auch konstante Saison und ist besonders in heimischer Halle sehr erfolgreich. Die Waldheimer müssen schon an ihre Leistungsgrenze gehen, wenn sie Punkte mitnehmen wollen. Unmöglich ist das nicht, für den eigenen Sieg muss beim VfL allerdings alles optimal laufen.

Verbandsliga Frauen

Der TSV Dresden (6./14:12) empfängt den VfL Waldheim 54 (4./14:12). Das wird für die Gäste beim punktgleichen TSV keine leichte Aufgabe. Die VfL-Frauen haben sich mit zuletzt recht durchwachsenen Auftritten erst einmal aus der Spitzengruppe verabschieden müssen. Um diesen Trend zu stoppen, bedarf es schon einer deutlichen Steigerung. Ohne diese wird es auch in Dresden schwer werden, zu punkten. „Ziel ist ein Sieg, gar keine Frage. Dafür muss allerdings alles stimmig sein“, sagte VfL-Trainer Manuel Kirpal und fügte an: „Mit der Trainingseinstellung, die die Mädels diese Woche gezeigt haben, ist das machbar, zumal alles an Deck ist.“

Bezirksliga Männer Leipzig

Im Spitzenspiel treffen der VfL Waldheim 54 II (1./22:6) und die HSG Riesa/Oschatz II (3./20:8) aufeinander. Mit einem Sieg bleibt der VfL weiter auf dem Platz an der Sonne und das wird die Gastgeber sicher zu einer starken Leistung motivieren. Die sehr gute spielerische Substanz der Gäste ist aber einzukalkulieren und das heißt auch, der Tabellenführer darf sich keine Schwächen leisten. Danach sieht es aber beim derzeitigen Können der Waldheimer nicht aus. Es ist mit einem gutklassigen Spiel zu rechnen, das bis zu Schluss eng bleiben könnte. Die Unterstützung der eigenen Fans ist gefragt und die könnte dann auch den Ausschlag zugunsten der Gastgeber geben.

Die HSG Neudorf/Döbeln II (2./20:8) spielt zu Hause gegen den HSV Mölkau (10./10:18). Das sieht nach der Tabellenlage nach einer leichten Heimaufgabe aus, zumal der Verbandsligaabsteiger im Saisonverlauf bisher nicht die in ihn gesetzten Erwartungen erfüllen konnte. Vorsicht ist aber geboten, denn die Mölkauer dürften spielerisch doch mehr draufhaben, als es ihr Tabellenplatz vermuten lässt.

Beim SC DHfK Leipzig II (8./12:14) bestreitet der SV Leisnig 90 (7./13:15) sein nächstes Auswärtsspiel. Das wird eine schwierige Aufgabe, denn in eigener Halle ist die DHfK immer in der Lage, eine starke Leistung abzuliefern. Das zeigte auch der Heimsieg vor zwei Wochen gegen den Tabellenzweiten Neudorf/Döbeln. Die Leisniger wissen also, was auf sie zukommt. Der Neuling hat in der Hinrunde schon bewiesen, dass er auswärts erfolgreich sein kann. Daran gilt es, anzuknüpfen.

Bezirksliga Frauen Leipzig

Die HSG Neudorf/Döbeln II (1./25:1) empfängt den HSV Mölkau II (8./9:13). Im Hinspiel musste die HSG beim Remis den bisher einzigen Punkt abgeben. In heimischer Halle ist der Tabellenführer gegen den Achten der Favorit. Bei aller Wertschätzung für die Qualitäten der Gäste kann es für die HSG nur ein Ziel geben: Die Spitzenposition nicht zu gefährden und beide Punkte einzufahren. Im Normalfall sollte das auch gelingen.

Bezirksliga Frauen Chemnitz

Beim SSV Fortschritt Lichtenstein (2./22:4) ist der VfL Waldheim 54 II (11./6:18) klarer Außenseiter. Der Punktezuwachs beim VfL seit Jahresbeginn lässt zwar wieder Hoffnungen auf den Klassenerhalt keimen, er ist aber durch den Einsatz von Spielerinnen aus der Verbandsligamannschaft zu relativieren. Immer wird das bei Beachtung der Festspielregelung nicht möglich sein. In Lichtenstein wartet ein Spitzenteam der Liga auf den VfL. Der amtierende Vizemeister steht auch im laufenden Spieljahr auf dem zweiten Platz und besitzt noch alle Chancen auf den Titel. Diese wird er sich gegen das Schlusslicht nicht gefährden lassen.

Der Verbandsligaabsteiger BSV Limbach-Oberfrohna (8./8:18) empfängt die HSG Muldental 03 (12./6:18). Das dürfte keine unlösbare Aufgabe für den Aufsteiger aus Roßwein sein. Die Gastgeberinnen finden sich überraschend ebenfalls in der unteren Tabellenhälfte wieder und sie sind auch in heimischer Umgebung derzeit bezwingbar. Die Muldentalerinnen sollten mit Selbstvertrauen an diese Aufgabe gehen und versuchen, ihr Leistungsvermögen optimal auf die Platte zu bringen. Dann ist ein voller Erfolg machbar.

Kreisliga Männer Mittelsachsen

Die HSG Muldental 03 (3./8:6) muss beim TSV Fortschritt Mittweida II (2./10:2) antreten. Beim Serienmeister der vergangenen Jahre ist die HSG in der Außenseiterrolle. Im Normalfall wird sich der Titelverteidiger in eigener Halle durchsetzen. Die Muldentaler müssten den Gastgeber schon auf dem falschen Fuß erwischen und selbst alles perfekt umsetzen, was an spielerischer Substanz bei ihnen vorhanden ist.

Die gleiche Ausgangslage gibt es im Spiel TSV Penig (1./11:5) gegen VfL Waldheim 54 III (5./7:9). Der TSV ist zu Hause favorisiert und ein Sieg der Gastgeber wäre keine Überraschung. Unverwundbar ist Penig aber auch nicht, Rochlitz/Geringswalde konnte beim TSV gewinnen und Schlusslicht Flöha vergangene Woche zu Hause ein Remis erreichen. Das sollte den Waldheimern Mut machen und sie zu einer ordentlichen Leistung anspornen.

zur Startseite