Zum Siegen verdammt Budissa braucht dringend einen Erfolg gegen RB Leipzig II, um den Anschluss nicht zu verlieren. Neustrelitz beurlaubt Trainer.

Vor elf Monaten trennten sich RB II und Budissa in Leipzig 1:1. Das reicht den Bautzenern diesmal nicht, wenn sie ihre prekäre Situation in der Tabelle entschärfen wollen. In dieser Szene des Dezember-Spiels 2015 ist der Leipziger Federico Palacios (links) vor Martin Hoßmang am Ball und befördert das Leder aus der Gefahrenzone. © Torsten Zettl

Fußball-Regionalliga. Am 13. Spieltag der Fußball-Regionalliga Nordost steht für die FSV Budissa Bautzen viel auf dem Spiel. Am Sonntag gastiert ab 13.30 Uhr die zweite Mannschaft von RasenBallsport Leipzig (6.) im Stadion Müllerwiese. Schiedsrichter der Partie ist der Gröditzer Jens Klemm, der auf die Erfahrung von 121 geleiteten Oberliga- und Regionalligaspiele verweisen kann. Als Tabellen-Vorletzter haben die Spreestädter nur sieben Punkte auf dem Konto.

Trainer der Leipziger ist der erst 32 Jahre alte Robert Klauß, der im Sommer für Tino Vogel nachrückte. Vogel war 2009/10 mit der Ersten von RB in der NOFV-Oberliga in den Spielbetrieb eingestiegen. Klauß gehörte damals in der Hinrunde zum Spielerkader, kam aber nur zu einem Kurzeinsatz. Ab 2010 arbeitete er bereits im RB-Trainerstab mit, blieb dennoch bis 2016 unter anderem für Taucha und Markranstädt aktiv. Mittelfristig soll Klauß die U 23 in die 3. Liga führen, „aber in dieser und auch in der kommenden Saison werden wir mit dem Aufstieg wahrscheinlich nichts zu tun haben.“ Dennoch, im zweiten Viertligajahr haben die „Jungbullen“ bisher überzeugt – vor allem zu Hause (15 Punkte bei fünf Partien). Auswärts gelang dagegen nur beim 1. FC Lok Leipzig ein 1:0-Sieg.

Trostpflaster reicht Budissa nicht

In der Messestadt hatten die Budissen am vergangenen Sonntag eine couragierte Leistung abgeliefert und verdient einen Zähler mitgebracht (1:1). Chefcoach Reimund Linkert sah das Remis mit einem lachenden und einem weinenden Auge: „In unserer Tabellensituation war es zu wenig, aber das Remis ging in Ordnung.“ Auch wenn Linkert von einem „Trostpflaster“ sprach, Ergebnis und Leistung sollte die Mannschaft um Kapitän Martin Kolan eher beflügeln. Verzichten muss der Bautzener Trainer auf Franz Hausdorf, Jiri Sisler und Patrick Baudis.

Die Notbremse hat derweil die TSG Neustrelitz gezogen. Nach der 0:1-Auswärtspleite im Kellerduell in Luckenwalde wurde Benjamin Duray beurlaubt. Einen Nachfolger für den 37-Jährigen hat die TSG noch nicht benannt. Mit nur einem Punkt stehen die Neustrelitzer auf dem letzten Tabellenplatz der 4. Liga.

Auch wenn das Punktspiel am Sonntag für die FSV Budissa extrem wichtig ist, die Pokalpartie gegen Drittligist Chemnitzer FC am 11. November (19 Uhr) wirft natürlich schon ihre Schatten voraus. Der Verein empfiehlt aufgrund des zu erwartenden Zuschauerandrangs, sich vorher mit Eintrittskarten für das Viertelfinalspiel zu versorgen. Der Vorverkauf läuft am Freitag an den bekannten Vorverkaufsstellen an.

Wie bereits in diesem Jahr planen der Deutsche Fußball-Bund (DFB), seine 21 Landesverbände und die ARD einen gemeinsamen Finaltag. Gespielt wird am 25. Mai 2017 (Himmelfahrt). Zum zweiten Mal zeigt die ARD die Endspiele um die Landespokale bundesweit in einer großen Livekonferenz. Die Gewinner ziehen in die erste Hauptrunde des DFB-Pokals 2017/18 ein. Neben Budissa haben auch die Bischofswerdaer dieses große Ziel vor Augen. Die Schiebocker haben am 12. November ein Heimspiel gegen Plauen.

