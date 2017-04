Zum siebenten Mal ein Maibaum Der Pulsnitzer Heimatverein errichtet mithilfe der Royal Rangers das Frühlingssymbol. Es hat einen neuen Kranz erhalten.

Zum siebenten Mal nun stellt der Pulsnitzer Heimatverein den Maibaum auf dem Markt auf. Und zum ersten Mal erhält er dabei die Hilfe eines anderen Pulsnitzer Vereins – von den Royal Rangern, den christlichen Pfadfindern. „Schon immer haben wir um Hilfe beim Transport des Baumes, beim Auf- und Abbau, bei den Vereinen nachgefragt, denn die Mitglieder des Heimatvereines sind nicht mehr die Jüngsten“, sagt Hartmut Hermann, der stellvertretende Vereinsvorsitzende. Es blieb bei Willensbekundungen, gekommen ist kaum jemand, um mit anzufassen. Nun aber helfen die jungen Leute der Pfadfinder. Der Lohn dafür ist, dass in Zukunft das Logo der Royal Rangers am Maibaum prangen wird. Ebenso wie das des Pulsnitzer Spielmannszuges, der zum Baumstellen auf dem Markt ein paar Stücke spielen wird. „Jeder Verein, der uns unterstützt, sei es beim Maibaum oder auch bei anderen Aktivitäten, kann sein Logo oder Wappen am Baum anbringen lassen, auf unsere Kosten“, erklärt dazu Hermann. Bisher zierte nur das Pulsnitzer Stadtwappen den Stamm.

Schon immer war der Heimatverein auf die Hilfe anderer beim Baumstellen angewiesen. So hat sechs Jahre lang die Firma Bauscholze mit dem Kran den doch schweren Fichtenstamm aufgerichtet. Da das Kranauto jedoch nun nicht mehr vorhanden ist, sprang die Großröhrsdorfer Tiefbau Firma Fehre ein. Und wie immer werden die Mannen des Pulsnitzer Bauhofes helfen.

Am Freitag wird der Baum aufgestellt

Im siebenten Jahr bekommt der Maibaum einen neuen Kranz. Der alte hatte nicht etwa ausgedient, sondern er wurde bei der fragwürdigen Fällaktion beschädigt. Und da der oder die „Umsäger“ in völlig falsch verstandenem Traditionsbewusstsein auch noch versuchten, den Kranz anzuzünden, war er nicht mehr so richtig zu verwenden. „Wir haben einen neuen hergerichtet, schöner als der vorhergehende“, sagt der stellvertretende Vorsitzende.

Schon am Freitag, dem 28.April wird der Baum auf dem Markt aufgestellt. Denn am Sonntag wäre es schwer, einerseits das Kranauto zu bekommen und andererseits genug Helfer. Um 17.30 Uhr ist Treff an der Lagerhalle des Bauhofs am Polzenberg, mit einem kleinen Anhänger wird der Transport über die Wittgensteiner Straße auf den Markt erfolgen. Zwischen 17.45 Uhr und 18 Uhr findet dann das kleine Spektakel statt. (fs)

