Zum Schulstart fahren Eltern gratis Eltern können das Busfahren mit ihren Erstklässlern üben. Zum Beginn des Schuljahres finden auch Verkehrskontrollen statt.

Rund 25 000 Schüler besuchen im nächsten Schuljahr, das am Montag beginnt, eine Schule im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Wie das Landratsamt mitteilt, kann die Hälfte von ihnen Zuschüsse für den Schulweg bekommen. Die Schülertickets, die die Eltern beim Landratsamt beantragt haben, werden am ersten Schultag in der Schule ausgeteilt. Am Montag und Dienstag können Schüler die Schulbusse noch bis 12 Uhr ohne Fahrkarte nutzen.

In den ersten zwei Schulwochen, also bis zum 18. August, dürfen Eltern und Großeltern Erstklässler zweimal kostenfrei begleiten. Das müssen sie aber zuvor beim RVD oder der OVPS beantragen. Sie bekommen dann zwei Gutscheine, die sie beim Busfahrer oder in den Servicecentern der Busunternehmen in je eine Einzelfahrkarte eintauschen können.

Damit der Schülerverkehr reibungslos startet und bei etwaigen Problemen sofort reagiert werden kann, kontrollieren die ehrenamtlichen Schulbusbegleiter am 7. und 8. August den Verkehr. Das betrifft besonders die großen Umsteigeknoten etwa in Pirna, Freital, Dippoldiswalde und Sebnitz.

Zum Schuljahresstart wird der Fahrplan auf einigen Linien angepasst. So gibt es auf der Linie 369 am Morgen eine zusätzliche Fahrt zwischen Falkenhain und Glashütte. Das Landratsamt weist zudem auf die derzeit gültigen Umleitungsfahrpläne etwa in Bahretal, Dohma, Sebnitz, Wilsdruff, Pirna und Dippoldiswalde hin. (SZ)

Informationen dazu erhält man an den aktuellen Fahrplanaushängen oder im Netz

