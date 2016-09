Zum Saftpressen Eine mobile Mosterei kommt nach Höckendorf. Jeder kann sein Obst vorbei bringen.

Eine mobile Mosterei ist am 25. September wieder an der Medienscheune in Höckendorf. Hobbygärtner, die Saft aus Birnen und Äpfeln pressen lassen möchten, müssen sich bis 14. September, mit Menge und Lieferwunschzeit bei der Medienscheune anmelden. Die Menge der Äpfel und Birnen darf pro Anlieferer zwischen 50 und 200 Kilogramm liegen. Gäste ohne eigenes Obst sind an diesem Tag aber ebenfalls willkommen. Es gibt Sortenausstellungen von Kartoffeln und Äpfeln, Apfelwein und natürlich Saft. (SZ)

Anmeldung: 035795/36576 oder info@medien-scheune.de.

