Zum Sachsentag geht die Post ab

Zum Tag der Sachsen gibt es eine Sonderbriefmarke.

Löbau. Zum Tag der Sachsen in Löbau gibt es eine Sonderbriefmarke in limitierter Auflage. Die Marke hat Alexander Hesse, Marketingleiter von Post Modern, jetzt vorgestellt. Um auf das größte Fest der Sachsen aufmerksam zu machen und Besucher anzulocken, bringt der Postdienstleister die Sondermarke heraus. Mehrere Motive haben zur Auswahl gestanden, erklärt Alexander Hesse. „Wir haben uns für das schöne Löbauer Rathaus entschieden.“ 300 000 der Sonderbriefmarken hat Post Modern herstellen lassen. Sie werden verkauft, solange der Vorrat reicht. Erhältlich sind sie in der Löbauer Touristinfo und bei der Stadtverwaltung, in den Servicepunkten von Post Modern sowie im Onlineshop. Am Wochenende zum Tag der Sachsen selbst werden sie auch noch am Stand von Post Modern angeboten.

Zusätzlich gibt es Sonderbriefumschläge mit einem Motiv zum Tag der Sachsen. Solche sogenannten Ersttagsbriefe mit Stempel sind bei Sammlern beliebt, erklärt Hesse. Den besonders gestalteten Umschlag anlässlich es Sachsentages gibt es dieses Jahr erstmals. Sonderbriefmarken zum Tag der Sachsen hat Post Modern schon 2011 für Kamenz und 2014 für Großenhain herausgegeben. (SZ/rok)

