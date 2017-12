Zum Rosenkohl-Test bei den Royals Für Meghan Markle bricht die königliche Familie mit einer Tradition. Sie darf schon vor der Hochzeit zur Weihnachtsfeier.

Für Meghan Markle, die Verlobte von Prinz Harry, macht die Queen eine Ausnahme. Sie darf mit den Royals Weihnachten feiern. © Frank Augstein/dpa

Bei dieser Weihnachtsfeier brechen die Queen und ihre Familie mit einer alten Tradition. Zum ersten Mal wird Prinz Harrys Verlobte Meghan Markle noch vor der Heirat zu dem Fest eingeladen. Selbst Camilla durfte erst nach ihrer Heirat mit Prinz Charles an dem festlichen Treffen der Royals teilnehmen. Nun sind die Briten gespannt, wie die Amerikanerin den Rosenkohl bewältigt, der zum weihnachtlichen Truthahn serviert wird.

Die Spekulationen darüber beschäftigen die britische Massenpresse noch mehr, als der Inhalt der Weihnachtsbotschaft, die die Queen an die „Völker des Commonwealth“ richtet. Der Rosenkohl, der trotz des Brexit immer noch als „Brüsseler Sprossen“ auf den Tisch kommt, ist unverzichtbarer Bestandteil des Festmahls. Sein Verzehr sorgt auch für heitere Töne bei den Vergnügungen, die nach dem Essen stattfinden. Das Gemüse ist nämlich dafür berüchtigt, Blähungen hervorzurufen. Und die Boulevardpresse mutmaßt, dass der immer zu Späßen und Schabernack aufgelegte Prinz Harry seiner Verlobten beim Festmahl kräftig Rosenkohl nachlegt.

Die Queen und Prinz Philip legen großen Wert auf die Weihnachtsfeier, zu der ihre weit verzweigte Familie im Landschloss Sandringham zusammenkommt. So müssen Leibdiener und Kammerzofen über die Festtage ihre Quartiere teilen, um die vielen Royals unterbringen zu können. Bei der Bescherung geht die Queen auf die deutschen Wurzeln der Windsors zurück. Die Geschenke werden nämlich am Heiligen Abend verteilt und nicht wie in Großbritannien üblich am ersten Weihnachtsfeiertag. Auch der Weihnachtsbaum erinnert daran, dass dieser Brauch erst von Prinz Albert, dem Gemahl Königin Victorias, in England eingeführt wurde.

Bei dem gemeinsamen Kirchgang am ersten Weihnachtsfeiertag wetteifern Kate, die Ehefrau von Prinz William, und Meghan darum, wer nun die Schönheitskönigin der Monarchie ist. Danach setzt sich die Familie zum ausgedehnten Festmahl zu Tisch. Den Abschluss bildet der traditionelle englische „Plumpudding“, eine warme Nachspeise aus Brotkrumen, Nierenfett und Trockenfrüchten, die tagelang im Dampf gegart wird.

