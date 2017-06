Zum Richtfest ein Hufeisen „Pflege mit Herz“ kann bald 20 Gäste mehr betreuen. Sie bleiben aber nur tagsüber.

Vom Team der ambulanten Pflege erhielt die Geschäftsführerin von „Pflege mit Herz“ Petra Schreiter ein Hufeisen geschenkt. Das soll der Tagespflege künftig Glück bringen. © André Braun

Das Interesse ist groß. Mitarbeiter, Vertreter von Firmen und Senioren waren gekommen, um beim Richtfest dabei zu sein. An der Straße des Friedens entsteht, etwas abseits und in ruhiger Lage, eine Tagespflege. Sie ist für Menschen gedacht, die nicht mehr zu Hause zurechtkommen und ihren Alltag nicht allein gestalten können. Dabei geht es nicht nur um Senioren. 20 Gäste können in der teilstationären Einrichtung betreut werden.

Wo einst das Verwaltungsgebäude der Wohnungsgenossenschaft Hartha (WGH) stand, entsteht ein Gebäude im Bungalowstil. Der Rohbau ist fertig. Dachdeckermeister Andreas Polster verlas den Richtspruch und die Geschäftsführerin von „Pflege mit Herz“ Petra Schreiter ließ es sich nicht nehmen, den ersten Nagel in den Dachstuhl zu schlagen. Diese Aufgabe meisterte sie unter den Augen ihrer Mitarbeiter und vieler Zuschauer mit Bravour.

Eröffnung im Herbst geplant

In das Vorhaben investiert der Pflegedienst „Pflege mit Herz“ 850 000 Euro. Fördergeld gibt es nicht. Im Herbst sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein und die ersten Gäste betreut werden. Das ist voraussichtlich montags bis freitags in der Zeit von 8 bis 16 Uhr möglich.

Die Tagespflege ist ebenerdig und somit auch für Gäste mit Beeinträchtigungen zu erreichen. Entstehen werden Ruhe- und Therapieräume sowie Funktionsräume.

„Die Gäste der Tagespflege sollen die Möglichkeit erhalten, ihren Alltag, den sie von daheim kennen, auch in der Tagespflege fortzusetzen“, sagte Petra Schreiter. Das heißt unter anderem, sie backen Kuchen, bereiten Salat zu oder decken den Tisch. Auch Feierlichkeiten wie Geburtstage sollen gemeinsam vorbereitet und begangen werden. Geplant sind ebenso thematische Veranstaltungen. Der Aufenthalt im Freien ist auf der Terrasse entsprechend der Witterung möglich. Die Mitarbeiterinnen des ambulanten Pflegediensts nutzen das Richtfest, um sich von Pflegedienstleiterin Silke Vogel die räumliche Aufteilung zeigen zu lassen.

Ausschussmitglieder zu Gast

In der vergangenen Woche waren die Mitglieder des Kultur- und Sozialausschusses in der Seniorenresidenz „Pflege mit Herz“ zu Gast. „Wir wollten wissen, was auf die Menschen zukommt, wenn sie in einer solchen Einrichtung betreut werden, wie es um die Lebensqualität bestellt ist“, sagte der Ausschussvorsitzende Albrecht Günther. Er zeigte sich sowohl von den Angeboten in der Pflegeeinrichtung als auch von der guten Zusammenarbeit mit den Schulen und Kindergärten beeindruckt. „Was hier passiert, geht weit über eine medizinische Betreuung hinaus. Es werden Veranstaltungen und Ausflüge angeboten, die Bewohner, soweit es geht und gewünscht ist, in den Alltag eingebunden“, sagte Albrecht Günther.

Gut findet er auch, dass sich das Unternehmen aktiv um den Nachwuchs kümmert. Zurzeit gibt es vier Auszubildende in der ambulanten und fünf in der stationären Pflege. „Nach unserem Gespräch mit einigen Mitarbeitern können wir sagen, dass die Harthaer im Alter keine Angst haben müssen. Die Pflegeeinrichtung, die Wohngemeinschaft für Demenzkranke am Markt und auch die ambulante Versorgung sorgen dafür, dass man sich nicht abgeschoben fühlt, sondern dass auch dieser Lebensabschnitt lebenswert ist“, sagte Albrecht Günther. Für ihn seien die Mitarbeiter, die rund um die Uhr für die Hilfe bedürftigen Menschen da sind, die stillen Helden des Alltags.

„In Hartha ist man vom Kleinkindalter bis zum letzten Lebensabschnitt gut versorgt“, so Albrecht Günther. Da sich die Einrichtungen im Stadtgebiet befinden, sei der Kontakt zur Familie zu jeder Zeit möglich. Auch das gebe ein Stück Lebensqualität zurück.

