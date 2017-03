Zum Pflegen zu Gast Die Malteser eröffnen in Görlitz im St. Carolus-Krankenhaus eine neue Kurzzeitpflege – genau dort, wo bislang der ASB eine betrieb.

Die Chefinnen der neuen Kurzzeitpflege: Daniela Kleeberg (li.) ist Stiftsleiterin, Steffi Moisel die Pflegedienstleiterin. Am Montag öffnet die neue Maltesereinrichtung im St. Carolus Krankenhaus. © nikolaischmidt.de

Ah, ein schönes Bücherregal. Oder doch nicht? In Wahrheit ist es Fototapete – geklebt auf die Ausgangstür der neuen Kurzzeitpflege im Malteser Krankenhaus St. Carolus. Es ist eines von vielen Details, die darauf hinweisen, wer hier ab Montag betreut wird: ältere, pflegebedürftige Menschen. Der allergrößte Teil werden Demenzkranke sein. Da ist sich Steffi Moisel, die die neue Einrichtung der Malteser leiten wird, sicher. Weil manche von ihnen eine Weglauftendenz haben, soll der Ausgang nicht gleich als Tür zu erkennen sein. Daher das unechte Bücherregal – als Vorsichtsmaßnahme sozusagen.

Deshalb auch rote Lichtschalter oder rote Toilettendeckel. Damit sich Demenzkranke besser orientieren können. Dem dienen außerdem die Symbole wie Sonne, Mond, Ball oder Baum statt nummerierten Türschildern. So sollen sich die Gäste – in der Kurzzeitpflege sind es keine Patienten – leichter in ihre Zimmer finden können.

Bis Dezember gab es hier bereits eine Kurzzeitpflege, betrieben vom ASB. Die Einrichtung hatte 2014 aus der Kinderklinik des Städtischen Klinikums ausziehen müssen, weil das Gebäude wegen statischer Probleme leer gezogen und später abgerissen werden musste. Die Malteser boten dem ASB an, ins Krankenhausgebäude des Carolus zu ziehen. Ende des Jahres ist der Mietvertrag nun ausgelaufen. „Wir arbeiten an einer neuen räumlichen Lösung für die ASB-Kurzzeitpflege“, sagt Henri Burkhardt vom ASB auf SZ-Nachfrage.

Die Malteser machen aus der früheren Krankenstation nun ihre eigene Kurzzeitpflege. Es ist eine eigenständige Einrichtung, die mit dem Krankenhaus nur den Träger gemeinsam hat. Daniela Kleeberg, die im Krankenhaus die Pflegedienstleiterin ist, wacht nun als Stiftsleiterin auch über die Kurzzeitpflege. „Der Bedarf an solchen Pflegeplätzen ist riesig und steigt aufgrund der demografischen Entwicklung immer mehr“, sagt sie.

Zwei Kurzzeitpflegen gibt es bereits in der Stadt: die Hauskrankenpflege Wünsch auf dem Mühlweg und die Volkssolidarität Görlitz/Zittau Kurzzeitpflege auf der Pomologischen Gartenstraße. Es könnten in Görlitz noch mehr öffnen, man würde sich nicht in die Quere kommen, glaubt Daniela Kleeberg.

Vor allem ältere Menschen, die nach einem Krankenhausaufenthalt auf einen Platz im Pflegeheim warten, sehen Daniela Kleeberg und Steffi Moisel als künftige Gäste. Außerdem Senioren, deren pflegende Angehörige mal zur Kur oder in den Urlaub wollen, können hier untergebracht werden. Bis zu acht Wochen pro Jahr zahlt die Krankenkasse, bei Verhinderungspflege noch einmal für weitere acht Wochen.

Bei so langen Aufenthalten soll es den älteren Menschen so angenehm wie möglich gemacht werden. Ein schöner Aufenthaltsraum mit atemberaubendem Ausblick auf die Landeskrone und den Krankenhausteich kann dazu beitragen, die gemütliche Sitzecke mit dem (echten) Bücherregal ebenfalls. Im Gang hängen neben frühlingshaften Basteleien alte Fotos vom Speisesaal des Krankenhauses oder von der Physiotherapie. Sie stammen etwa aus den 1950ern. „Viele unserer künftigen Gäste kennen das Carolus sicher noch aus dieser Zeit und werden sich vielleicht erinnern“, sagt Daniela Kleeberg.

Vom Krankenhauscharakter unterscheidet sich in der Kurzzeitpflege auch der Tagesablauf. Neben physiotherapeutischen, ergotherapeutischen oder seelsorgerischen Angeboten kann mit den eigens dafür eingestellten beiden Alltagsgestaltern auch mal gekocht, gebacken oder gebastelt werden. Ein zwölfköpfiges Team wird sich ab Montag um die Belange der Gäste kümmern. In zehn Zimmern sind 17 Betten verfügbar. Die niedrigen Pflegebetten wurden alle neu gekauft, auch Fernsehen gibt es in jedem Zimmer.

Am Freitag können sich Interessierte beim Tag der offenen Tür zwischen 14 und 18 Uhr die neue „Kurzzeitpflege am Malteser Krankenhaus St. Carolus“ ansehen. Das gesamte Team steht für Gespräche zur Verfügung.

