Zum Nikolaustag geht es ins Schuhhaus

Bis zum 24. Dezember werden die Neustädter jeden Tag mit einem Programm überrascht. Jeweils um 17 Uhr wird am Rathaus ein Fenster geöffnet, dann wird das Geheimnis gelüftet. Am 6. Dezember sind die Kinder ins Schuhhaus Lietze eingeladen. Nur einen Tag später dreht es sich um Musik. Die Neustädter Kantorin Annemarie Sirrenberg wird den Besuchern die Orgel in der benachbarten St.-Jacobi-Kirche vorstellen. Am 13. Dezember hat der Weihnachtsmann noch einmal einen größeren Auftritt. Dann braucht er allerdings medizinische Hilfe. Er hat sich in all dem Trubel den Arm gebrochen und muss nun vom Team um Arzt Steffen Fleischer behandelt werden. Auf Blitzlichtgewitter können sich die kleinen und großen Gäste am 18. Dezember freuen, dann ist Fotografin Isabell Doil auf dem Markt zu Gast. Sie hat ein weihnachtliches Fotoshooting vorbereitet. (SZ)

