Zum Muttertag wird Musik gemacht

Auf der Terrasse des Schlosses in Langburkersdorf wird anlässlich des Muttertages am 14. Mai eine festliche Kaffeetafel gedeckt. An dem Sonntag veranstaltet der Förder- und Heimatverein Schloss Langburkersdorf ein Konzert – als Dankeschön an alle Mütter. Ab 14 Uhr können sich die Besucher Kaffee und selbst gebackenen Kuchen schmecken lassen. Dazu wird böhmische Blasmusik gespielt. Außerdem wird der Fanfarenzug aus Langburkersdorf aufspielen. Die Gruppe hatte vor zwei Jahren ihren ersten Auftritt. Ehemalige Schüler der Polytechnische Oberschule Langburkersdorf, die nach der Wende zur Mittelschule umbenannt wurde, hatten sich dafür zusammengetan. Seitdem tritt der Fanfarenzug regelmäßig auf, auch bei privaten Feiern. Bei schlechtem Wetter wird in der Kulturscheune gefeiert. Der Eintritt ist frei.

Das Muttertagskonzert wurde 2015 zum ersten Mal vom Schlossverein veranstaltet. Nachdem die Resonanz darauf zweimal so gut war, wird das Konzert nun wiederholt. (SZ/kat)

