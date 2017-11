Zum letzten Mal Modelleisenbahn Heute kann man zum letzten Mal in diesem Jahr die Modelleisenbahnausstellung bei ZiMEC besuchen. Wer schon mal schauen will, was am kommenden Wochenende los ist, findet Vorschläge im sz-veranstaltungskalender.com.

Zum letzten Mal in diesem Jahr öffnen sich heute die Türen der 40. Zittauer Modelleisenbahn-Ausstellung. Zu sehen sind clubeigene Anlagen in den Modell-Nenngrößen H0 und H0e, dabei die Nachbildung von Streckenteilen der Zittauer Schmalspurbahn. Modelle des legendären Robur LOs, TT-Vitrinen, Fotografien sowie eine Spielanlage ergänzen die Schau. Die Ausstellung des Zittauer-Modell-Eisenbahn-Clubs (ZiMEC) in der Gerhart-Hauptmann-Straße 34 ist von 13 bis 17 Uhr geöffnet

