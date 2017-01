Zum letzten Mal auf dem Sofa Der Betreiberin des Weesensteiner Schlosscafés wurde gekündigt. Nach 25 Jahren. Alle Gastronomie soll in eine Hand.

Kerstin Strietzel auf dem Sofa, auf dem so manche Schlosscafé-Geschichte geschrieben wurde. © Daniel Schäfer

Weesenstein. Hier saßen sie alle gern. Der ehemalige Schlosschef, der Schauspieler, die Gäste. So manches haben der 2001 viel zu früh verstorbene Leiter Klaus-Dieter Wintermann und Schauspieler Rolf Hoppe hier im Schlosscafé besprochen. Die Fotos über dem dunkelgrünen Samtsofa erzählen manche Geschichte. Eines zeigt Kerstin Strietzel mit Heinz Rudolf Kunze und Hoppe. Das war 2006, beide bereiteten ein gemeinsames Konzert auf Weesenstein vor. Was wird nun mit all den Fotos? Der 31. Dezember ist Kerstin Strietzels letzter Tag als Pächterin des Cafés. Nach 25 Jahren.

Kerstin Strietzel ahnte es erst, dann wusste sie es seit September und glaubte es doch nicht. Das können die doch nicht machen, sagte sie sich immer wieder. Doch das Kündigungsschreiben vom Schlösserland Sachsen ließ keine Zweifel. Am zweiten Feiertag war das kleine Café noch einmal voll. Eigentlich wäre auch zwischen Weihnachten und Neujahr geöffnet gewesen. Doch die Gäste stehen vor verschlossener Tür. An der hängt nur das Kündigungsschreiben der Schlösserverwaltung. „Ich hatte jetzt noch so viel zu erledigen“, sagt Kerstin Strietzel. Die vorgezogene Silvesterfeier für Kinder am 30. Dezember war ihre letzte Aktion.

Noch einmal geht sie durch die Räume erzählt von den vielen Hochzeiten für bis zu 70 Personen, die sie gestaltet und bekocht hat, vom veganen Büfett für 80 Leute und von vielen Bestellungen für nächstes Jahr, die sie nicht mehr annehmen konnte. „Die meisten haben gedacht, das ist ein Scherz.“ Ist es nicht, es ist Teil des neuen gastronomischen Konzeptes fürs Schloss.

Das Café ist eine von drei gastronomischen Einrichtungen. Die Brauerei gehört Ulrich Betsch, der im Sommer bereits die Gaststätte übernommen hat und nun auch das Café betreiben wird. „Es soll eine auf lange Sicht tragfähige Gastronomie entwickelt werden“, sagt Schlosschefin Andrea Dietrich. Man hatte von allen bisherigen drei Gastronomen Angebote erbeten. „Wir haben uns für Herrn Betsch aufgrund der Brauerei entschieden, weil damit auch ein touristisches Highlight für die Region gesichert werden konnte.“

Er soll nun die Chance erhalten, die Schlossgastronomie zu einem florierenden Unternehmen zu machen. Betsch werde auch die Versorgung bei Veranstaltungen absichern sowie die Säle bedienen, wenn dort Feierlichkeiten stattfinden. „Ich gehe davon aus, dass er das Angebot zum Kaffeetrinken in sein Profil mit aufnimmt und auch die Terrasse bewirtschaftet.“

Offensichtlich brummt das Geschäft, denn mehrere Versuche, ihn zu erreichen, scheiterten. Am Freitag nahm jemand den Hörer ab, sagte, man sei im Gespräch mit den Gruppen und bat in zwei, drei Stunden um Rückruf. Doch dann ging niemand mehr ans Telefon.

Kerstin Strietzel hätte gern weitergemacht, hätte auf die Säle verzichtet. Sie sieht sich nicht als Konkurrenz zu Brauerei und Gaststätte. Sie versteht die Entscheidung nicht, alles in eine Hand zu geben. Wenn, was sie Betsch nicht wünscht, er es nicht schafft, leidet alles. Sie weiß, wie viel Arbeit das alles macht. „Und es wäre schade, wenn zum Beispiel auch die Terrasse im Frühjahr und Sommer nicht mehr bewirtschaftet würde.“

Die Stühle sind grad abgezahlt

Kerstin Strietzel sitzt allein in ihrem Café, das nun bald nicht mehr ihres ist. Die neuen Stühle wird sie mitnehmen, die hat sie selbst gekauft. Gerade ist der Kredit abgezahlt. Vielleicht kommen sie ja noch einmal zum Einsatz. So einen richtigen Plan hat sie noch nicht. Mit 55 sei das eben auch nicht so einfach. Bevor sie 1991 nach Weesenstein kam, führte sie in Dresden eine Eisdiele. Die vergangenen 25 Jahre ziehen an ihr vorbei. „Wir lieben Weesenstein und seine Besucher und sind sehr stolz auf das, was wir gemeinsam erlebt und erreicht haben“, sagt Maik Strietzel. Er hat seine Frau unterstützt, wo und wann es ging. Beide haben 2000 geheiratet, Schlosschef Wintermann war ihr Trauzeuge. Maik Strietzel geht die Kündigung fast noch mehr zu Herzen als ihr. „Es hat Spaß gemacht und war eine schöne Zeit“, sagt sie und blickt noch einmal auf die Fotos an der Wand.

zur Startseite